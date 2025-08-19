राजस्थान: अंता उपचुनाव में BJP किसे देगी टिकट-स्थानीय चेहरा या बाहरी उम्मीदवार? जानें पूरी गणित

अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई

अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई और अब कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही दल इस जंग में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नई-नई चालें चल रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन बीजेपी में टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पार्टी के भीतर दावेदारों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि प्रदेश नेतृत्व के लिए फैसला करना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा।

बीजेपी खेमे में टिकट के लिए कई बड़े और छोटे चेहरे मैदान में उतर चुके हैं। अंता प्रधान प्रखर कौशल, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती देवी, खानपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, संघ पृष्ठभूमि के महावीर सिंह हाड़ा, युवा नेता जयेश गालव और विष्णु गौतम—ये सभी नाम टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं।

हर कोई अपने-अपने समर्थकों को सक्रिय कर रहा है और पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने में जुटा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर समाज के बड़े वर्ग तक को अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू हो चुकी है।

अंता सीट पर पिछले चार चुनावों में बीजेपी ने “बाहरी” चेहरों पर भरोसा जताया था। प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा इसके ताजा उदाहरण हैं। लेकिन अब स्थानीय कार्यकर्ताओं और समाज के नेताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार किसी भी हाल में बाहरी चेहरा मंजूर नहीं होगा।

पार्टी में यह आवाज तेज हो गई है कि टिकट सिर्फ स्थानीय चेहरे को ही दिया जाए। कई समाजों की बैठकों में भी यह मांग गूंज उठी है। खासतौर पर माली समाज ने अपने वोट बैंक का हवाला देते हुए टिकट में हिस्सेदारी की मांग रख दी है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह समीकरण बड़ा सिरदर्द बन गया है। अगर पार्टी फिर बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, तो कार्यकर्ताओं की बगावत तय मानी जा रही है।

इसी बीच पार्टी के भीतर खींचतान को और हवा तब मिली जब पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के समर्थकों की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में समर्थक कहते नजर आए— “टिकट मिले या न मिले, हम मैदान में रहेंगे। पार्टी अगर किसी चोर को टिकट देगी तो हम उसका साथ नहीं देंगे।”

यह बयान जैसे ही सामने आया, पार्टी के भीतर हलचल मच गई। वीडियो ने साफ कर दिया कि कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर मनमर्जी का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करेंगे। जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और इसे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस घटनाक्रम ने यह तो साबित कर दिया कि अंदरूनी खींचतान अब सतह पर आ चुकी है।

बीजेपी के लिए अंता उपचुनाव आसान नहीं दिख रहा। एक ओर दावेदारों की लंबी कतार है, दूसरी ओर स्थानीय कार्यकर्ताओं और समाजों का दबाव। यदि पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को उतारा तो बगावत का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं अगर स्थानीय चेहरे को मौका दिया जाता है, तो गुटबाजी को कुछ हद तक काबू में किया जा सकता है।

मगर चुनौती सिर्फ यही नहीं है। पार्टी को यह भी देखना होगा कि उम्मीदवार ऐसा हो जो न केवल संगठन को एकजुट कर सके, बल्कि मतदाताओं के बीच भी स्वीकार्य चेहरा बने। वरना विरोधी दल कांग्रेस इस असंतोष का फायदा उठाकर जीत की राह बना सकती है।

जहां बीजेपी टिकट के नाम पर खेमों में बंटी नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की यही चुप्पी बीजेपी की बेचैनी और बढ़ा रही है। कांग्रेस इस इंतजार में है कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है और फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय करेगी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है। पिछले उपचुनावों में कांग्रेस को स्थानीय समीकरणों का फायदा मिला था, और इस बार भी वह उसी रणनीति पर काम कर सकती है।

बीजेपी के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। प्रदेश नेतृत्व पर टिकट तय करने का दबाव है, लेकिन हर नाम के साथ अपने-अपने समीकरण और विवाद जुड़े हैं। ऐसे में यह फैसला आसान नहीं होगा कि किसे टिकट दिया जाए।

अगर पार्टी ने किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे किया जिसे कार्यकर्ता पसंद नहीं करते, तो अंदरूनी बगावत से नुकसान तय है। वहीं अगर सही चेहरा चुना गया तो पार्टी की नैया पार भी हो सकती है।

अंता उपचुनाव का समीकरण अब पूरी तरह से बीजेपी के टिकट पर टिक गया है। कौन बनेगा उम्मीदवार? किसके सिर सजेगा जीत का ताज? यह सवाल हर कार्यकर्ता, हर समाज और हर राजनीतिक हलके में गूंज रहा है।