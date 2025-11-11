राजस्थान के अंता उपचुनाव में वोटिंग शुरू, फर्स्ट-टाइम वोटर्स में दिखा उत्साह
संक्षेप: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज सुबह वोटिंग शुरू हो गई। पहले मतदान करने वाले युवा और फर्स्ट-टाइम वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है।
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज सुबह वोटिंग शुरू हो गई। पहले मतदान करने वाले युवा और फर्स्ट-टाइम वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। कुल 15 उम्मीदवारों की भागीदारी के बीच, यह मुकाबला मुख्य रूप से त्रिकोणीय है, जिसमें बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा मैदान में हैं।
2,27,563 मतदाताओं के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान मौजूद हैं। मतदान आज शाम 6 बजे तक चलेगा और उसके बाद सभी ईवीएम बारां स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर दी जाएंगी।
अंता के युवा मतदाताओं में पहली बार वोट डालने का जोश साफ देखा जा रहा है। महात्मा गांधी स्कूल में वोट देने आई भूमिका ने अपने पिता के साथ पहली बार मतदान किया। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा और युवा कल्याण से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगी। इसी तरह, बैंक मैनेजर पूजा मीणा, जो उदयपुर में कार्यरत हैं, वोट देने के लिए अंता आईं और मतदान का अनुभव साझा किया।
अंता के महात्मा गांधी स्कूल में वोट करने आए गोविंद शर्मा ने कहा कि सुबह सबसे पहले वोट डालने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने इसे उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक कदम बताया।
चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव में 8 पिंक बूथ, 5 ग्रीन बूथ, एक यूनीक बूथ और एक दिव्यांग बूथ स्थापित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में बनाए गए यूनीक बूथ को शादी समारोह की तरह सजाया गया है, जबकि ग्रीन बूथ पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और ये सिंगल प्लास्टिक मुक्त हैं। दिव्यांग बूथ अंता के पास मोलखी गांव में स्थापित किया गया है।
हर पोलिंग बूथ पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैम्प और व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। युवा वॉलंटियर्स बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा, सभी बूथों पर पीने का पानी और छाया की सुविधा उपलब्ध है।
बारां एसपी अभिषेक अंडासु ने सुबह पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया और कहा कि मतदान को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक-चौबंद हैं। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर दो कॉन्स्टेबल तैनात किए गए हैं और 45 मोबाइल सेक्टर बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में एक विश्लेषण टीम भी निगरानी कर रही है।
अंता में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन के समय कुल 2,26,227 मतदाता थे। पुनरीक्षण अभियान में 1,336 नए मतदाता जोड़े गए। 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ, जिसके बाद कुल मतदाताओं की संख्या 2,27,563 हो गई, जिनमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिला और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं।
यह उपचुनाव 2023 में अंता विधानसभा से जीते पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त होने के कारण हो रहा है। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के 20 साल पुराने मामले में सजा मिलने के बाद मई 2025 में उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी।
अंता उपचुनाव के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र स्थित बूथ नंबर 212 पर वोटिंग प्रक्रिया के दौरान लाइट की समस्या सामने आई। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि बूथ पर लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। वहीं, बूथ पर पहुंचे मतदाता गिर्राज नागर ने कहा कि अंधेरे के कारण चुनाव चिह्न ठीक से नहीं दिखाई दे रहे थे। इस बीच, युवा वोटरों के साथ-साथ बुजुर्ग मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला, जब 85 वर्षीय काली बाई अपने बेटे के साथ वोट डालने पहुंचीं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।