अंता उपचुनाव में कौन सी रणनीति पड़ेगी भारी, भाजपा की संगठन शक्ति या कांग्रेस का ग्राउंड नेटवर्क?

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब दोनों प्रमुख दलों — भाजपा और कांग्रेस — के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। प्रदेश में यह एकमात्र उपचुनाव है, इसलिए दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दोनों ही दल बूथ स्तर तक रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं। अब फोकस पूरी तरह माइक्रो मैनेजमेंट पर है — यानी एक-एक वोट, एक-एक बूथ और एक-एक कार्यकर्ता की गतिविधि पर नजर।

भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर नुक्कड़ सभाओं का प्लान तैयार किया है। कार्यकर्ताओं को तय क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि किसी भी बूथ पर कमजोर स्थिति न बने। इस चुनाव में निर्दलीय नरेश मीणा के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। जातीय समीकरणों में पकड़ और युवाओं के बीच मजबूत पकड़ के कारण नरेश मीणा दोनों दलों की गणना को थोड़ा मुश्किल बना रहे हैं।

कांग्रेस का मैनेजमेंट: 150 नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय

कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार की कमान प्रदेश स्तर से संभाल ली है। प्रत्याशी की ओर से ब्लॉकवार नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग की गई है। करीब 150 कार्यकर्ता और नेता विभिन्न स्तरों पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश संगठन 25 अक्टूबर के बाद से इन सभी को अंता भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इनमें बड़े नेता, प्रदेश पदाधिकारी, विविध संगठनों के पदाधिकारी और वॉर रूम टीम शामिल हैं।

पार्टी ने जातीय आधार पर भी मैनेजमेंट की रणनीति बनाई है। अलग-अलग जातियों के प्रभावशाली नेताओं को उनके समाजों के बीच भेजा जाएगा ताकि समूह वोटों को अपने पक्ष में किया जा सके। इसके अलावा कांग्रेस ने बूथ और वोट मैनेजमेंट के लिए समानांतर वॉर रूम तैयार किया है। प्रत्याशी की अपनी टीम के साथ-साथ प्रदेश संगठन की विशेष टीम भी मैदान में सक्रिय रहेगी। यह टीम प्रचार, संगठन और बूथ स्तर के प्रबंधन को अलग-अलग संभालेगी।

भाजपा की रणनीति: हर बूथ पर फोकस, आईटी टीम पूरी तरह सक्रिय

भाजपा ने भी उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेशाध्यक्ष ने अंता के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग पूरी कर ली है। पार्टी ने निर्देश दिया है कि कोई भी बूथ खाली या कमजोर न रहे। यदि किसी बूथ पर कार्यकर्ता निष्क्रिय दिखे तो तुरंत बदलाव या सुधार किया जाए।

भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही तय कर दी है। इनके अलावा प्रदेशभर से सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाकर अंता भेजा जा रहा है। पार्टी के आईटी सेल ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोशल मीडिया पर प्रचार, प्रत्याशी की छवि निर्माण और विपक्षी दलों पर नजर रखने का काम जारी है। हर स्तर पर यह देखा जा रहा है कि भाजपा का संदेश और प्रचार जनता तक पहले पहुंचे।

जातीय समीकरणों में भाजपा की पकड़ मजबूत करने की कोशिश

भाजपा ने इस बार जातीय समीकरण को संतुलित रखने के लिए विशेष रणनीति अपनाई है। पार्टी ने मीणा, माली और धाकड़ समाज के कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यालय से बुलाकर अंता भेजना शुरू कर दिया है। इन कार्यकर्ताओं को अपने समाज के बीच जाकर संवाद और प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है।

भाजपा की रणनीति के अनुसार, दिवाली तक सभी बूथों पर फाइनल लिस्ट तैयार कर ली जाएगी ताकि मतदान से पहले हर क्षेत्र में कार्यकर्ता सक्रिय रहें।

उपचुनाव का मैदान: हर वोट पर नजर, हर रणनीति पर पहरा

अंता का उपचुनाव अब केवल एक प्रत्याशी की लड़ाई नहीं बल्कि दोनों दलों के लिए साख का सवाल बन गया है। कांग्रेस अपने संगठन के दम पर एकजुटता दिखाना चाहती है, जबकि भाजपा बूथ स्तर के मैनेजमेंट और जातीय समीकरण के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश में है।