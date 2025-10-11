rajasthan anta by election report राजस्थान अंता उपचुनाव का रण! सत्ता के आंकड़े या भाया की लोकप्रियता, कौन भारी? पढ़िए एक रिपोर्ट, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान अंता उपचुनाव का रण! सत्ता के आंकड़े या भाया की लोकप्रियता, कौन भारी? पढ़िए एक रिपोर्ट

राजस्थान अंता - जहाँ हर वोट का अपना एक बयान है और हर उम्मीद का अपना हिसाब। इस बार का उपचुनाव सिर्फ एक सीट की टक्कर नहीं, बल्कि दो राजनीतिक कथाओं सत्ता की परफॉर्मेंस और वफादारी की साख का आमना-सामना है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 11 Oct 2025 10:37 AM
राजस्थान अंता उपचुनाव का रण! सत्ता के आंकड़े या भाया की लोकप्रियता, कौन भारी? पढ़िए एक रिपोर्ट

राजस्थान अंता - जहाँ हर वोट का अपना एक बयान है और हर उम्मीद का अपना हिसाब। इस बार का उपचुनाव सिर्फ एक सीट की टक्कर नहीं, बल्कि दो राजनीतिक कथाओं सत्ता की परफॉर्मेंस और वफादारी की साख का आमना-सामना है। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, और यह नामांकन वही सवाल उठा रहा है जो हर बार उठता आया है: क्या पुराना चेहरा नई चुनौतियों का सामना कर पाएगा?

कुछ आसान आंकड़े और हालिया हलचल

• मतदाता (रजिस्टरड): लगभग 2.27 लाख यानी कम-से-कम यही संख्या निर्णायक बनेगी।

• कांग्रेस का चेहरा: प्रमोद जैन भाया पांचवीं बार दावेदार; लोकल कनेक्शन और पुराना रिकॉर्ड उनका पक्ष हैं।

• राजनीतिक पार्ले: मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की वसुंधरा राजे से हालिया बैठक ने भाजपा के भीतर टिकट चयन पर ध्यान खींचा है संकेत ये कि भाजपा ‘संतुलित’ और ‘लोकल-फिल्टर’ वाला नाम रख सकती है।

• चुनावी सेंधमारी: इलाके में नरेश मीणा जैसे खिलाड़ी सक्रिय दिख रहे हैं कांग्रेस ने नरेश को निलंबित भी किया है, जिससे समीकरण और जटिल हुए हैं।

• विरोधी निशाना: भाजपा-स्रोतों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रत्याशी पर मामले दर्ज हैं यह चुनावी बयानबाजी का हिस्सा बन चुका है।

कौन किस पर खेलेगा - और क्यों असर पड़ेगा

1) जातीय गणित -असली खेल यही है

अंता का चुनावी पासा जातीय गठजोड़ों पर झूलता है। मीणा-वोट (विशेषकर 25% के आस-पास जो रिपोर्टों में उभरा है) और धाकड़-माली-ब्राह्मण-वैश्य-दलित-खेमा हर समूह की छोटी-बडी़ झलक नतीजे में बड़ा मोड़ ला सकती है। स्थानीय नेता-स्तर पर जो उम्मीदवार इन समूहों में ‘ब्रिज-बिल्डर’ बनकर दिखेगा, उसके पक्ष में जनसहमति बन जाएगी। (विश्लेषण - स्थानीय मत-मानसिकता पर आधारित)

2) कांग्रेस की चाल भाया पर भावनात्मक पिच

कांग्रेस ने भाया का नाम इसलिए दोहराया क्योंकि पार्टी के पास लोकल-फेस और अनुभव का कार्ड है। पार्टी का माइक्रोमैनेजमेंट और बड़े नेताओं का हस्तक्षेप इसका संकेत देते हैं कि वे बूथ-स्तर पर पटरी जमाने की कोशिश करेंगे। पर सवाल यह है क्या पुरानी छवि और हाईकमान का दखल मिलकर वोटरों की शंका मिटा पाएंगे?

3) भाजपा की चाल परफॉर्मेंस का नैरेटिव

भाजपा इस बार ‘सरकारी उपलब्धियों’ और विकास-कहानी को आगे रखेगी, साथ ही स्थानीय जातीय तालमेल और संगठन की मशीनी ताकत से मैदान दाबने की कोशिश करेगी। वसुंधरा राजे-सीएम स्तर की बैठकें यह बताते हैं कि टिकट चयन में पारंपरिक संतुलन को महत्व दिया जा रहा है।

4) तीसरा कोना निष्क्रीय/स्वतंत्र खिलाड़ी और पार्टी टूट

नरेश मीणा जैसे तत्व जो आधिकारिक तौर पर बाहर हुए हों या निर्दलीय बयान दे रहे हों वोटों को बांटने वाली भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि स्थानीय समीकरण और ‘कौन किससे समझौता कर रहा है’ वाले संकेत इतने मायने रखते हैं।

क्लच-फैक्टर्स (जिन्हें देखकर नतीजा पलट सकता है)

1. मीणा-वोट की दिशा - अगर भाजपा में रुख बना रहा तो कांग्रेस के लिए मुश्किल।

2. भाया का ऑन-ग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड - घर-घर पहुंचते बूथ-लेवल संगठन से फर्क पड़ सकता है।

3. स्वतंत्र प्रत्याशी-या नकारात्मक प्रचार का असर - मामलें और आरोप वोटरों को हिलाकर रख सकते हैं।

अंता में यह लड़ाई साख बनाम सत्ता की है। छोटी-छोटी स्थानीय चालें, जातीय तालमेल और बूथ-वार मशीनरी मिलकर अंतिम फैसला करेंगी। नतीजा चाहे जो भी हो - यह उपचुनाव राजस्थान की तराजू में एक नया वजन जरूर जोड़ेगा।

