राजस्थान की अंता सीट से कौन होगा BJP का चेहरा? भाजपा के टिकट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है राजे दरबार में

संक्षेप: राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल हवा में तैर रहा है- भाजपा अंता से किसे उतारेगी?” कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पहले ही मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल कर अपनी दमदारी दिखा दी है

Tue, 14 Oct 2025 11:02 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल हवा में तैर रहा है- भाजपा अंता से किसे उतारेगी?” कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पहले ही मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल कर अपनी दमदारी दिखा दी है, और अब सबकी निगाहें टिकी हैं भाजपा के “गुप्त पत्ते” पर। कहा जा रहा है कि पार्टी ने नाम लगभग तय कर लिया है, पर ऐलान का सस्पेंस बना हुआ है। यही सस्पेंस अंता की राजनीति को और दिलचस्प बना रहा है -मानो शतरंज का एक ऐसा खेल, जिसमें हर चाल सोच-समझकर चलनी है। वैसे तो नाम लगभग फाइनल हो चुका है पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सहमति जताई है उन्हें टिकट दिया जा सकता है।

जयपुर के 13 सिविल लाइंस स्थित वसुंधरा राजे के आवास पर पिछले दो दिनों से सियासी ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे - हाथ में गुलदस्ता, मन में उम्मीद और आंखों में टिकट का सपना। कहा जा रहा है कि नंदलाल अकेले नहीं हैं, तीन और नाम ऐसे हैं जो राजे से लगातार संपर्क साध रहे हैं।राजे फिलहाल चुप हैं, पर उनका घर “टिकट चर्चा का सेंटर” बन चुका है।भले ही उन्होंने कहा निर्णय पार्टी और मुख्यमंत्री का होगा, हम सिर्फ पालन करेंगे पर सियासी गलियारों में ये बयान “राजे की विनम्र चुप्पी” से ज्यादा “राजे की रणनीति” समझा जा रहा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को दो टूक कहा निर्णय हो गया है, आज या कल नाम आ जाएगा। यानी कि सब तय है, बस औपचारिक ऐलान बाकी। राठौड़ के इस बयान ने सियासी थर्मामीटर को और गर्म कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शीर्ष नेतृत्व ने “विजयी चेहरा” चुन लिया है, बस सही टाइमिंग का इंतजार है।

राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि भाजपा इस बार “लास्ट मिनट सरप्राइज” दे सकती है।

शायद यही वजह है कि टिकट की उम्मीद में कई दावेदारों की रातों की नींद उड़ी हुई है।

इधर, नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल करके अंता की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। मैरिज गार्डन में आयोजित उनकी नामांकन रैली में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा खुद आगे रहे नारे लगवाए, जनता से जुड़ाव दिखाया और मंच पर स्पष्ट कहा अब जनता तय करेगी कि अंता का असली सिपाही कौन है।मीणा ने भी नामांकन के बाद दंडवत प्रणाम कर जनता से समर्थन मांगा यह दृश्य अंता के लोगों के दिलों में उतर गया।

कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद मीणा का यह “इमोशनल पावर शो” भाजपा और कांग्रेस, दोनों के समीकरणों में हलचल मचा गया है। अंता उपचुनाव दरअसल भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट नहीं, राजनीतिक साख का सवाल बन चुका है। राजे कैंप और संगठन कैंप दोनों को एक सुर में आना होगा।

राजे का प्रभाव क्षेत्र इस इलाक़े में मजबूत है, जबकि संगठन चाहता है कि “नए चेहरे” के ज़रिए ग्राउंड लेवल पर संदेश जाए कि भाजपा में “नई टीम, नई सोच” है।

यानी भीतरखाने में एक साइलेंट रस्साकशी चल रही है अनुभव बनाम प्रयोग की।

अब सबकी निगाहें पार्टी मुख्यालय और 13 सिविल लाइंस दोनों पर हैं।

मदन राठौड़ और भजनलाल शर्मा के बीच लगातार चर्चा हो रही हैं, वहीं राजे के दरबार में दावेदारों की कतारें बढ़ रही हैं।

एक तरफ सियासी रणनीति, दूसरी ओर क्षेत्रीय समीकरण - अंता का चुनाव मैदान अब “सस्पेंस थ्रिलर” बन गया है।

जो भी उम्मीदवार घोषित होगा, वो सिर्फ टिकट नहीं पाएगा, बल्कि इस चुनाव के ज़रिए भाजपा की आंतरिक एकता और नेतृत्व की दिशा भी तय करेगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
