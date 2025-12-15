राजस्थान में विधायक अनीता जाटव के खिलाफ पोस्टरबाजी; कमीशनखोर, गद्दी छोड़ के लगे पोस्टर

संक्षेप: करौली के हिंडौन सिटी में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। रविवार रात रेलवे स्टेशन मार्ग पर यह पोस्टर लगाया गया था

करौली के हिंडौन सिटी में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। रविवार रात रेलवे स्टेशन मार्ग पर यह पोस्टर लगाया गया था, जिस पर विधायक की तस्वीर के ऊपर क्रॉस का निशान बनाया गया और उसके साथ लिखा था—“कमीशनखोर, गद्दी छोड़।” पोस्टर पर निवेदक के रूप में ‘समस्त आम जनता, विधानसभा क्षेत्र- हिंडौन’ का उल्लेख किया गया है। सोमवार सुबह लगभग 11 बजे यह पोस्टर हटा लिया गया। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि इसे किसने लगाया और हटाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसडीएम और कार्यवाहक आयुक्त हेमराज गुर्जर ने कहा कि इस मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर शिकायत मिलती है तो इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने इस मामले में फिलहाल संज्ञान लेने से परहेज किया।

इस पोस्टर विवाद का संदर्भ विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के खुलासे से जुड़ा है। दैनिक भास्कर ने 14 दिसंबर को एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया कि हिंडौन की विधायक अनीता जाटव विकास कार्यों की अनुशंसा करने के नाम पर 40 प्रतिशत तक कमीशन ले रही थीं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि भास्कर के रिपोर्टर ने एक डमी फर्म का प्रोपराइटर बनकर विधायकों से संपर्क किया। फर्म खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संबद्ध बताई गई और इसे स्कूलों में दरी फर्श (कारपेट) सप्लाई करना था।

रिपोर्ट के अनुसार, विधायकों ने बिना मूल्य या जरूरत के बारे में जांच किए फर्म को अनुशंसा करने को तैयार हो गए। उनका मुख्य ध्यान केवल यह था कि उन्हें कितना प्रतिशत कमीशन मिलेगा। अनीता जाटव ने अनुशंसा पत्र भी संबंधित अधिकारियों को दे दिया।

खींवसर (नागौर) से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन (करौली) से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना (भरतपुर) से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत इस मामले में शामिल थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा विधायक डांगा ने 40 प्रतिशत कमीशन की डील की, जबकि अनीता जाटव ने 50 हजार की राशि लेकर 80 लाख रुपए के अनुशंसा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वहीं, निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत के पति ने 40 लाख की डील फाइनल की।

इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। करौली में पोस्टर विवाद के बाद से स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। विधायक निधि के तहत राजस्थान के हर विधायक को विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA LED) के अंतर्गत सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं।