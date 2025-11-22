Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan angry son kills mother over marriage demand narayanpur crime case
राजस्थान: नाराज़ बेटे की दरिंदगी,शादी की जिद पर मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार, मौके पर मौत

राजस्थान: नाराज़ बेटे की दरिंदगी,शादी की जिद पर मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार, मौके पर मौत

संक्षेप:

राजस्थान के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती गांव लीलामंढा की तुर्किया की ढाणी में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 

Sat, 22 Nov 2025 10:22 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती गांव लीलामंढा की तुर्किया की ढाणी में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शादी की जिद और लगातार होने वाले पारिवारिक झगड़ों ने एक मां की जान छीन ली। बेरोजगार और मानसिक रूप से हताश बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी राहुल शर्मा (28) को पुलिस ने 72 घंटे में गिरफ्तार कर शुक्रवार शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस और परिजनों के अनुसार, आरोपी राहुल शर्मा ने ITI की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से बेरोजगार था। इसी बेरोजगारी और निराशा के बीच वह अक्सर अपने माता-पिता पर शादी करवाने का दबाव बनाता रहता था। उसकी जिद बढ़ती गई और इसी मुद्दे पर घर में रोज विवाद होने लगा था। बीते मंगलवार को भी राहुल ने इस मुद्दे को लेकर गाली-गलौज करनी शुरू कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

जब घटना हुई, उस समय मृतका कमला देवी (65) और उनके पति सूरजभान शर्मा (70) कमरे में बैठे थे। तभी बाहर से राहुल की तेज आवाजें सुनाई दीं। विवाद इतना बढ़ गया कि कमला देवी घबराकर कमरे से बाहर चौक की ओर भागीं, लेकिन अंधेरे में अचानक गिर पड़ीं। इसी दौरान गुस्से से उफनते आरोपी ने पास रखी चारपाई (खाट) की बाई उठा ली और जमीन पर गिरी मां पर ताबड़तोड़ वार करने लगा।

पुलिस के अनुसार, वार इतने भीषण थे कि कमला देवी की खोपड़ी टूटकर अंदर धंस गई। आरोपी ने तब तक वार किए, जब तक उसकी मां की सांसें थम नहीं गईं। हत्या के बाद राहुल मौके से फरार हो गया। चौक में फैला खून और बिखरी चूड़ियां इस निर्मम घटना की पुष्टि कर रही थीं।

घायल महिला को पड़ोसी तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक्सीडेंट की कहानी बताई, लेकिन घटनास्थल के हालात और चोटों की गंभीरता देखकर पुलिस को संदेह हो गया।

बानसूर सीओ मेघा गोयल के निर्देशन में और नव नियुक्त थानाधिकारी रजनी कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के विशेष निर्देश पर आरोपी की तलाश तेज की गई। FSL और MOB टीमों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया।

गहन जांच और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने 72 घंटे के भीतर आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद वह लगातार जगह बदलता रहा, लेकिन पुलिस की सख्त निगरानी से बच नहीं सका।

पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत के बजाय थानाधिकारी रोहिताश कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच बासदयाल थाना प्रभारी कर रहे हैं। आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।

इस घटना ने पूरे नारायणपुर क्षेत्र में दहशत और स्तब्धता फैला दी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बेरोजगारी, तनाव और गुस्से ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Innocent Death Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।