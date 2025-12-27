राजस्थान में कल से एंबुलेंसों के पहिए थमेंगे,108 और 104 कर्मियों का हड़ताल का ऐलान; जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

संक्षेप: राजस्थान की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रदेश में जीवनदायिनी मानी जाने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए रविवार (28 दिसंबर) रात 12 बजे से थम जाएंगे।

राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के अनुसार, विवाद की मुख्य जड़ नया टेंडर है। यूनियन का आरोप है कि नए टेंडर में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगें हैं:

वेतन में वृद्धि: वर्तमान में ड्राइवरों और सहयोगी स्टाफ को मात्र 12,730 रुपए प्रति माह वेतन मिल रहा है। यूनियन की मांग है कि टेंडर में इस वेतन को 30 फीसदी बढ़ाया जाए और हर साल इसमें 10 फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी का प्रावधान जोड़ा जाए।

कार्य के घंटों में कटौती: नए टेंडर में वर्किंग आवर्स को 12 घंटे दर्शाया गया है, जबकि कर्मचारी इसे घटाकर 8 घंटे करने की मांग कर रहे हैं।

यूनियन का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगें प्रमुखता से रखी थीं, लेकिन बार-बार की वार्ताओं के बाद भी प्रशासन ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया।

राजस्थान में वर्तमान में 1094 वाहन (108 एम्बुलेंस) और 600 वाहन (104 जननी एक्सप्रेस) संचालित हैं। ये सेवाएं प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचाने का एकमात्र मुफ्त जरिया हैं। इन सभी वाहनों का संचालन फिलहाल 'मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज लिमिटेड' द्वारा किया जा रहा है।

हड़ताल के चलते लगभग 3,000 कर्मचारियों के काम पर नहीं आने से सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव और अन्य गंभीर बीमारियों की स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, जहां निजी एम्बुलेंस की उपलब्धता कम है, वहां हालात गंभीर हो सकते हैं।

एम्बुलेंस कर्मचारियों के इस कड़े रुख ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। यदि रविवार रात तक वार्ता सफल नहीं होती है, तो विभाग को वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का विकल्प ढूंढना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।