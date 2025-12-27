Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan ambulance strike 108 104 workers demands news
राजस्थान में कल से एंबुलेंसों के पहिए थमेंगे,108 और 104 कर्मियों का हड़ताल का ऐलान; जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

राजस्थान में कल से एंबुलेंसों के पहिए थमेंगे,108 और 104 कर्मियों का हड़ताल का ऐलान; जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

संक्षेप:

राजस्थान की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रदेश में जीवनदायिनी मानी जाने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए रविवार (28 दिसंबर) रात 12 बजे से थम जाएंगे।

Dec 27, 2025 10:16 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रदेश में जीवनदायिनी मानी जाने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए रविवार (28 दिसंबर) रात 12 बजे से थम जाएंगे। नए टेंडर की शर्तों, कम वेतन और काम के अत्यधिक घंटों के विरोध में 'राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन' ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इस हड़ताल से प्रदेशभर की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के अनुसार, विवाद की मुख्य जड़ नया टेंडर है। यूनियन का आरोप है कि नए टेंडर में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगें हैं:

वेतन में वृद्धि: वर्तमान में ड्राइवरों और सहयोगी स्टाफ को मात्र 12,730 रुपए प्रति माह वेतन मिल रहा है। यूनियन की मांग है कि टेंडर में इस वेतन को 30 फीसदी बढ़ाया जाए और हर साल इसमें 10 फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी का प्रावधान जोड़ा जाए।

कार्य के घंटों में कटौती: नए टेंडर में वर्किंग आवर्स को 12 घंटे दर्शाया गया है, जबकि कर्मचारी इसे घटाकर 8 घंटे करने की मांग कर रहे हैं।

यूनियन का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगें प्रमुखता से रखी थीं, लेकिन बार-बार की वार्ताओं के बाद भी प्रशासन ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया।

राजस्थान में वर्तमान में 1094 वाहन (108 एम्बुलेंस) और 600 वाहन (104 जननी एक्सप्रेस) संचालित हैं। ये सेवाएं प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचाने का एकमात्र मुफ्त जरिया हैं। इन सभी वाहनों का संचालन फिलहाल 'मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज लिमिटेड' द्वारा किया जा रहा है।

हड़ताल के चलते लगभग 3,000 कर्मचारियों के काम पर नहीं आने से सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव और अन्य गंभीर बीमारियों की स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, जहां निजी एम्बुलेंस की उपलब्धता कम है, वहां हालात गंभीर हो सकते हैं।

एम्बुलेंस कर्मचारियों के इस कड़े रुख ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। यदि रविवार रात तक वार्ता सफल नहीं होती है, तो विभाग को वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का विकल्प ढूंढना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।

कर्मचारियों का साफ कहना है कि महंगाई के इस दौर में 12 हजार रुपए में 12 घंटे काम करना उनके और उनके परिवार के साथ अन्याय है। जब तक टेंडर की शर्तों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।