राजस्थान अलवर में साइकिल रिम से हत्या, साम्प्रदायिक तनाव के बीच पुलिस जांच में जुटी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 11 Oct 2025 03:15 PM
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर करोड़ों की ठगी करने वाले संगठित साइबर गिरोह ने एक बार फिर सुर्खियों में जगह बनाई है। इस बार 75 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया गया और उनके बैंक खाते से कुल ₹23,56,000 की ठगी की गई। मामले की जांच से सामने आया कि गिरोह के सदस्य बेहद संगठित तरीके से काम कर रहे थे और हर किसी का अपना अलग रोल था।

जानकारी के मुताबिक, 27 मई को बुजुर्ग को फोन आया। फोन पर बैठे आरोपी ने खुद को पुलिस और CBI अधिकारी बताया और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर डर पैदा किया। डर के चलते बुजुर्ग ने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। यह केवल एक शिकार नहीं था; गिरोह पहले ही सुरेश कुमार, प्रहलाद कुमावत, ओमप्रकाश, भुपेश, वशुल सन्नी कुमार, रेहान मकन्दर, रितेश शर्मा और कमलेश कुमार सेरावत के जरिए कई मामलों में सक्रिय हो चुका था।

जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह ने ठगी की रकम को सुरक्षित रखने और ट्रांसफर करने के लिए बेहद चालाक तरीका अपनाया। गिरोह के लिए एक लाभान्वित खाताधारक के रूप में अनिल कुमार कुमावत ने अपनी पत्नी का बैंक खाता ऑनलाइन खुलवाया और उसे गिरोह के लिए उपलब्ध कराया। कुल ₹23.56 लाख की ठगी में से ₹63,657 सीधे इस खाते में जमा हुए। इसके अलावा, खाते में अन्य पीड़ितों की ₹12,50,000 की रकम भी ट्रांसफर हुई।

अनिल ने स्वीकार किया कि वह पत्नी के खाते से रकम निकालकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था और इसके बदले में कमीशन लेता था। इस व्यवस्था से गिरोह न केवल पैसा ट्रांसफर करने में सक्षम था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नेटवर्क को भी बनाए रखा गया। जांच में यह पता चला कि इस खाते में चार अन्य राज्यों से भी साइबर ठगी की शिकायतें आई हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड बुजुर्ग और कम तकनीकी समझ रखने वाले लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। डर और धमकी से लोग जल्दी फैसले कर देते हैं और इसी रणनीति पर गिरोह काम करता है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाकर, फर्जी अधिकारी बनाकर और खाते के माध्यम से रकम ट्रांसफर करवाकर गिरोह ने लोगों को आसानी से अपना निशाना बनाया।

यह मामला एक बार फिर यह दिखाता है कि साइबर ठगी केवल पैसों की नहीं बल्कि मानसिक दबाव और डर का भी खेल है। लोग जितने जागरूक होंगे, उतनी ही संभावना है कि वे ऐसे जाल में फंसने से बचेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल फ्रॉड से बचाव का सबसे आसान तरीका सतर्कता और सही जानकारी है।

जयपुर में इस मामले ने यह साफ कर दिया कि डिजिटल दुनिया में हर नागरिक की सुरक्षा अब केवल तकनीकी उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता, सतर्कता और समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।

