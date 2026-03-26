युद्ध जैसे हालात पर राजस्थान में सर्वदलीय बैठक; सरकार-विपक्ष एक मंच पर
संभावित युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए राजस्थान में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई
संभावित युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए राजस्थान में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, कानून-व्यवस्था और जनता के बीच भरोसा बनाए रखना था।
स्थिति पर सरकार की नजर, घबराने की जरूरत नहीं
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान हालात किसी एक सरकार या राजनीतिक दल की वजह से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि यह बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टरों को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
जनता को सतर्क रहने की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह समय सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का है। सरकार द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
विपक्ष ने दिया सहयोग का भरोसा
बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए और उन्होंने सरकार को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। जूली ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेशहित में काम करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ाने पर भी ध्यान दे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण की मांग
टीकाराम जूली ने बैठक के दौरान पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि यदि इन वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो आम जनता में घबराहट का माहौल बन सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों तक गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
अन्य नेताओं ने भी दिए सुझाव
सर्वदलीय बैठक में विधायक रामकेश मीणा, राजेंद्र पारीक, श्रीचंद्र कृपलानी, सुभाष गर्ग, मनोज नयांगली और अशोक कोठारी ने भी अपने-अपने सुझाव रखे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन को और अधिक सक्रिय रहने की सलाह दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मंत्री
बैठक में कुछ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े। इनमें जोगाराम पटेल, थावरचंद और जोगेश्वर गर्ग शामिल रहे। उन्होंने भी स्थिति पर अपने विचार रखते हुए सरकार के कदमों का समर्थन किया और आवश्यक सुझाव दिए।
सामूहिक प्रयास से ही संभव समाधान
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी दलों का सहयोग देने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी का एकजुट होना बेहद जरूरी है। सरकार और जनता मिलकर ही किसी भी संकट का प्रभावी तरीके से सामना कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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