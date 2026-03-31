राजस्थान में 1 अप्रैल से जेब पर भारी पड़ेगा जाम, शराब-बीयर के दाम चढ़े

प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव देखने को मिलेंगे। इन्हीं बदलावों के बीच शराब उपभोक्ताओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है

प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव देखने को मिलेंगे। इन्हीं बदलावों के बीच शराब उपभोक्ताओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 1 अप्रैल 2026 से राजस्थान में शराब और बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार ने आबकारी शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में इजाफा करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर बाजार में मिलने वाली शराब की कीमतों पर पड़ेगा। ऐसे में अब जाम छलकाना पहले के मुकाबले महंगा साबित होगा।

एक्साइज ड्यूटी में 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी की दरों में संशोधन किया है। सरकार ने आबकारी शुल्क को 5 प्रतिशत बढ़ाकर करीब 80 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा राजस्व बढ़ाने की बताई जा रही है। हालांकि, इस बढ़ोतरी का असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है।

नई दरें लागू होते ही शराब की दुकानों पर मिलने वाली विभिन्न ब्रांड्स की बोतलों और कैन की कीमतों में इजाफा दिखाई देगा। रिटेल स्तर पर यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा, जिससे ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।

कितनी बढ़ेंगी कीमतें, जानिए पूरी डिटेल शराब कारोबारियों और बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में वृद्धि अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से होगी। अनुमान के मुताबिक—

• बीयर: एक बोतल या कैन पर औसतन ₹5 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

• अंग्रेजी शराब (IMFL): 750 एमएल की बोतल पर करीब ₹15 से ₹20 तक का इजाफा संभव है।

• क्वार्टर और हाफ (पव्वा-अद्धा): इनकी कीमतों में ₹2 से ₹10 तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।

यानी कुल मिलाकर हर वर्ग के उपभोक्ताओं को अब शराब खरीदने के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा।

नए वित्तीय वर्ष का सीधा असर हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के साथ कई आर्थिक बदलाव किए गए हैं। शराब की कीमतों में यह बढ़ोतरी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्य सरकार समय-समय पर आबकारी नीति में बदलाव कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास करती है और इस बार भी यही रणनीति अपनाई गई है।

राजस्व बढ़ाने की रणनीति विशेषज्ञों का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। राजस्थान में शराब से होने वाली आय सरकार के लिए एक बड़ा स्रोत है, इसलिए इस सेक्टर में छोटे-छोटे बदलाव भी खजाने पर बड़ा असर डालते हैं।

सरकार का मानना है कि इस कदम से आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध होगा।

शुरुआती असर, फिर स्थिर होगी मांग हालांकि, शराब कारोबारियों की राय थोड़ी अलग है। उनका कहना है कि कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के कारण शुरुआती दिनों में बिक्री पर हल्का असर पड़ सकता है। कुछ उपभोक्ता कीमत बढ़ने के कारण खरीदारी कम कर सकते हैं या सस्ती श्रेणियों की ओर रुख कर सकते हैं।

लेकिन लंबी अवधि में मांग सामान्य रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबारियों का मानना है कि शराब एक नियमित खपत वाला उत्पाद है, इसलिए थोड़े समय बाद बाजार फिर से संतुलित हो जाएगा।