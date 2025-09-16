राजस्थान: अजमेर में विवाहिता की रहस्यमयी मौत, फंदे पर लटकी मिली महिला

अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के सरावगी मोहल्ले में सोमवार को हुई एक विवाहिता की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के सरावगी मोहल्ले में सोमवार को हुई एक विवाहिता की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 38 वर्षीय स्वाति जैन पत्नी विकास गंगवाल अपने घर पर फंदे से लटकी मिली। परिजन उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मध्यप्रदेश से मायके पक्ष अजमेर पहुंचा और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की।

स्वाति ने आत्महत्या से पहले सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी मां मंजू जैन से मोबाइल पर बातचीत की थी। फोन पर उसने कहा था कि घर और काम का पूरा बोझ उसी पर है। बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक हैं और वह काफी दबाव महसूस कर रही है। इसके बाद दोपहर ढाई बजे ससुराल पक्ष ने मायके वालों को सूचना दी कि स्वाति ने आत्महत्या कर ली है।

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में परिवार और पुलिस दोनों के सामने यह सवाल है कि स्वाति ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया।

स्वाति के जीजा चेतन जैन ने बताया कि स्वाति की शादी वर्ष 2011 में हुई थी और उसकी दो नाबालिग बेटियां हैं। कोविड के बाद स्वाति ने अपनी मेहनत से डिस्पोजल फैक्ट्री खड़ी की थी। वह टैलेंटेड और आत्मनिर्भर थी। ऐसे में उसका अचानक सुसाइड कर लेना संदेहास्पद है। जीजा ने कहा कि परिवार की यही मांग है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाए कि आखिर किन परिस्थितियों ने स्वाति को यह कदम उठाने पर मजबूर किया।