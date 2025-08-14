राजस्थान: अजमेर में ढाई साल की बच्ची को बाइक ने 20 फीट तक घसीटा,बेबस दादा देखते रह गए

राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बलंवता चौराहे पर सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने ढाई साल की मासूम को टक्कर मारी और करीब 20 फीट तक उसे सड़क पर घसीटते हुए ले गया। दादा की अंगुली थामे जीवन की पहली कुछ सड़कें पार कर रही इस नन्ही सी जान को क्या पता था कि अचानक एक तेज़ धमाका उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा।

घटना 8 अगस्त की दोपहर की है। अशोक कुमार अपनी पोती कृषिका (2 साल 6 महीने) को लेकर चौराहे के पास से सड़क पार कर रहे थे। मासूम ने दादा की अंगुली पकड़ रखी थी, लेकिन तभी एक बाइक बिना हॉर्न या चेतावनी के बिजली की रफ्तार से आई और सीधे बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्ची बाइक के नीचे फंस गई और बाइक सवार उसे करीब 20 फीट तक घसीटता चला गया।

अशोक कुमार ने बाइक सवार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उनकी पकड़ से निकल गया। चश्मदीदों ने तुरंत मौके पर दौड़ लगाई और गंभीर रूप से घायल बच्ची को नसीराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां से बच्ची को अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां एक दिन बाद 9 अगस्त को उसे छुट्टी मिल गई। गनीमत रही कि जान बच गई, लेकिन चोटें गहरी हैं – शरीर पर भी और दिल पर भी।

इस दर्दनाक हादसे के बाद अशोक कुमार ने 11 अगस्त को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बाइक सवार लापरवाही से चला रहा था और हादसे के बाद भाग गया। तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक भंवर सिंह का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच की बातों से न्याय मिलेगा? क्या सड़क पर घसीटी गई उस मासूम की चीखें सिर्फ फाइलों में दर्ज होकर रह जाएंगी? आसपास के लोग और पीड़ित परिवार अब सवाल कर रहे हैं – आखिर कब तक लापरवाह बाइक सवार ऐसे खुलेआम मासूमों की ज़िंदगी से खेलते रहेंगे?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में अक्सर बाइक सवार तेज़ी से गुजरते हैं, लेकिन यातायात नियंत्रण के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं हैं।