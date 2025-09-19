rajasthan ajmer mother killed daughter live in partner taunts ana sagar lake murder case राजस्थान: लिव-इन पार्टनर बोला ये तेरी पहली शादी की औलाद है; मां ने बेटी को मौत के हवाले कर दिया, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: लिव-इन पार्टनर बोला ये तेरी पहली शादी की औलाद है; मां ने बेटी को मौत के हवाले कर दिया

राजस्थान का अजमेर बुधवार सुबह एक खौफनाक सच्चाई से रूबरू हुआ। यहां एक तलाकशुदा महिला ने अपनी ही तीन साल की मासूम बच्ची को मौत के हवाले कर दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 19 Sep 2025 08:44 PM
राजस्थान का अजमेर बुधवार सुबह एक खौफनाक सच्चाई से रूबरू हुआ। यहां एक तलाकशुदा महिला ने अपनी ही तीन साल की मासूम बच्ची को मौत के हवाले कर दिया। आरोप है कि वह लिव-इन पार्टनर के रोज-रोज के तानों और गाली-गलौज से इतना टूट चुकी थी कि उसने अपनी बेटी को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस निर्मम हत्या का राज तब खुला जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

घटना मंगलवार रात की है। आरोपी महिला अंजलि सिंह (28) उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और अजमेर में अखिलेश नाम के युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी। अंजलि का पहले पति से तलाक हो चुका था और मृत बच्ची काव्या उसी पहली शादी की संतान थी।

रात को अंजलि अपनी बेटी को लेकर आना सागर झील के किनारे घूमने गई। गवाहों के अनुसार, वह कई घंटों तक बच्ची के साथ बैठी रही। फिर अचानक उसने बच्ची को झील में धक्का दे दिया। काव्या कुछ ही देर में पानी में समा गई। इसके बाद अंजलि वहां से ऐसे निकली जैसे कुछ हुआ ही न हो।

वारदात के बाद जब इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा— “साहब, मेरी बेटी खो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूं।” पुलिस ने मदद की पेशकश की, मगर अंजलि ने साफ इनकार कर दिया। यह इनकार ही पुलिस के शक की वजह बना।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो तस्वीर साफ हो गई। एक फुटेज में अंजलि अपनी बेटी के साथ थी, जबकि अगले ही फुटेज में वह अकेली लौटती नजर आई। पुलिस ने तुरंत झील में तलाशी अभियान शुरू कराया और बुधवार सुबह बच्ची का शव बरामद कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद अंजलि ने जो कहा, उसने मामले को और भी संगीन बना दिया। उसने बताया कि उसका लिव-इन पार्टनर अखिलेश रोज उसे ताना मारता था। कहता था— “काव्या तेरी पहली शादी की औलाद है, मैं उसे कभी अपना नहीं सकता।” लगातार मिल रहे इन जहरभरे तानों से अंजलि का मानसिक संतुलन डगमगा गया। गाली-गलौज और अपमान ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने बेटी को ही खत्म कर डाला।

सर्किल ऑफिसर रुद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार, अंजलि ने पुलिस को शुरू से गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन फुटेज और सबूतों ने सच्चाई सामने ला दी। पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

