एयरपोर्ट और रेल लाइन को लेकर राजस्थान में उग्र विरोध, वजह चौंकाने वाली

राजस्थान के सीकर जिले में प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट और सीमेंट प्लांट के लिए बनने वाली रेलवे लाइन को लेकर बड़ा जनविरोध सामने आया है। शेखावाटी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और किसानों की आजीविका के बीच टकराव गहराता जा रहा है।

राजस्थान के सीकर जिले में प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट और सीमेंट प्लांट के लिए बनने वाली रेलवे लाइन को लेकर बड़ा जनविरोध सामने आया है। शेखावाटी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और किसानों की आजीविका के बीच टकराव गहराता जा रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर उस समय नारों से गूंज उठा, जब सैकड़ों किसान, महिलाएं और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे।

बजट घोषणा के बाद बढ़ी हलचल दरअसल, राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में तारपुरा इलाके में नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सर्वे कराने की घोषणा की थी। जैसे ही प्रशासन ने जमीनी स्तर पर सर्वे की तैयारी शुरू की, स्थानीय किसानों में चिंता बढ़ गई। लगातार महापंचायतों और बैठकों के बाद यह आंदोलन अब जिला मुख्यालय तक पहुंच गया है।

4000 बीघा जमीन अधिग्रहण का आरोप प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि प्रशासन एयरपोर्ट परियोजना के नाम पर करीब 4000 बीघा उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करना चाहता है। बेरी और तारपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और इसे खोना उनके भविष्य के लिए बड़ा संकट होगा।

पहले रेलवे लाइन से हुआ नुकसान, अब एयरपोर्ट का डर किसानों ने बताया कि इससे पहले नवलगढ़-बेरी-बसावा सीमेंट प्लांट की रेलवे लाइन के नाम पर उनकी कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। अब एयरपोर्ट परियोजना से बची हुई जमीन पर भी खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि अगर दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन ली गई, तो वे पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे।

बिना सहमति सर्वे का विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ कहा कि बिना सहमति किसी भी प्रकार का सर्वे या अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के बाहर जनसभा के बाद किसानों और नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भजनलाल शर्मा के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

किसानों की प्रमुख मांगें सामने आईं मांग पत्र में कहा गया कि ग्राम सभा और किसान की लिखित सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण न किया जाए। प्रशासन से गांवों में आकर सीधा संवाद करने की भी मांग की गई। साथ ही जेरठी-दादिया अंडरपास की डिजाइन में बदलाव और तकनीकी खामियों को दूर करने की बात कही गई।

बंजर भूमि उपयोग की मांग किसानों ने सुझाव दिया कि सीमेंट प्लांट रेलवे लाइन के लिए उपजाऊ खेतों के बजाय बंजर भूमि का उपयोग किया जाए। उनका कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन खेती और किसानों को नुकसान पहुंचाकर नहीं।

आंदोलन को मिला राजनीतिक समर्थन इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। सीकर के विधायक राजेंद्र पारीक ने धरने में पहुंचकर किसानों का समर्थन किया और कहा कि खेती ही यहां की अर्थव्यवस्था का आधार है।