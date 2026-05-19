एयरपोर्ट और रेल लाइन को लेकर राजस्थान में उग्र विरोध, वजह चौंकाने वाली
राजस्थान के सीकर जिले में प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट और सीमेंट प्लांट के लिए बनने वाली रेलवे लाइन को लेकर बड़ा जनविरोध सामने आया है। शेखावाटी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और किसानों की आजीविका के बीच टकराव गहराता जा रहा है।
राजस्थान के सीकर जिले में प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट और सीमेंट प्लांट के लिए बनने वाली रेलवे लाइन को लेकर बड़ा जनविरोध सामने आया है। शेखावाटी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और किसानों की आजीविका के बीच टकराव गहराता जा रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर उस समय नारों से गूंज उठा, जब सैकड़ों किसान, महिलाएं और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे।
बजट घोषणा के बाद बढ़ी हलचल
दरअसल, राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में तारपुरा इलाके में नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सर्वे कराने की घोषणा की थी। जैसे ही प्रशासन ने जमीनी स्तर पर सर्वे की तैयारी शुरू की, स्थानीय किसानों में चिंता बढ़ गई। लगातार महापंचायतों और बैठकों के बाद यह आंदोलन अब जिला मुख्यालय तक पहुंच गया है।
4000 बीघा जमीन अधिग्रहण का आरोप
प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि प्रशासन एयरपोर्ट परियोजना के नाम पर करीब 4000 बीघा उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करना चाहता है। बेरी और तारपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और इसे खोना उनके भविष्य के लिए बड़ा संकट होगा।
पहले रेलवे लाइन से हुआ नुकसान, अब एयरपोर्ट का डर
किसानों ने बताया कि इससे पहले नवलगढ़-बेरी-बसावा सीमेंट प्लांट की रेलवे लाइन के नाम पर उनकी कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। अब एयरपोर्ट परियोजना से बची हुई जमीन पर भी खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि अगर दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन ली गई, तो वे पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे।
बिना सहमति सर्वे का विरोध
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ कहा कि बिना सहमति किसी भी प्रकार का सर्वे या अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के बाहर जनसभा के बाद किसानों और नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भजनलाल शर्मा के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
किसानों की प्रमुख मांगें सामने आईं
मांग पत्र में कहा गया कि ग्राम सभा और किसान की लिखित सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण न किया जाए। प्रशासन से गांवों में आकर सीधा संवाद करने की भी मांग की गई। साथ ही जेरठी-दादिया अंडरपास की डिजाइन में बदलाव और तकनीकी खामियों को दूर करने की बात कही गई।
बंजर भूमि उपयोग की मांग
किसानों ने सुझाव दिया कि सीमेंट प्लांट रेलवे लाइन के लिए उपजाऊ खेतों के बजाय बंजर भूमि का उपयोग किया जाए। उनका कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन खेती और किसानों को नुकसान पहुंचाकर नहीं।
आंदोलन को मिला राजनीतिक समर्थन
इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। सीकर के विधायक राजेंद्र पारीक ने धरने में पहुंचकर किसानों का समर्थन किया और कहा कि खेती ही यहां की अर्थव्यवस्था का आधार है।
विस्थापन का खतरा और चेतावनी
उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने कहा कि तारपुरा, बेरी और दादिया की जमीन बेहद उपजाऊ है और यहां एयरपोर्ट बनने से सैकड़ों परिवारों को पलायन करना पड़ेगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि वे अपनी जमीन बचाने के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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