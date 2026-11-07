दिवाली से पहले ही दिल्ली जैसी जहरीली हुई राजस्थान की हवा, भिवाड़ी में AQI 300 पार

राजस्थान में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का ग्राफ भी चढ़ने लगा है। खासकर दिल्ली-एनसीआर से लगते भिवाड़ी और अलवर जैसे इलाकों में पिछले एक सप्ताह से हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है।

राजस्थान में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का ग्राफ भी चढ़ने लगा है। खासकर दिल्ली-एनसीआर से लगते भिवाड़ी और अलवर जैसे इलाकों में पिछले एक सप्ताह से हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है।

दिवाली अभी आई भी नहीं है और राजस्थान की हवा ने लोगों का दम घोंटना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली की तरह अब राजस्थान के कई शहरों में भी सांस लेना मुश्किल होने लगा है। खासकर एनसीआर से सटे इलाकों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार सुबह भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया। यानी हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। भिवाड़ी की हालत दिल्ली के आनंद विहार जैसे प्रदूषित इलाकों के आसपास नजर आई।

भिवाड़ी के अलावा जयपुर, अलवर और बीकानेर में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। इन शहरों में AQI 200 से 300 के बीच दर्ज किया गया। चिंता की बात यह है कि दिवाली से पहले ही हवा का यह हाल है। ऐसे में त्योहार के दौरान आतिशबाजी और अन्य वजहों से प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है।

दिल्ली की राह पर राजस्थान, भिवाड़ी की हवा सबसे ज्यादा बिगड़ी राजस्थान में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का ग्राफ भी चढ़ने लगा है। खासकर दिल्ली-एनसीआर से लगते भिवाड़ी और अलवर जैसे इलाकों में पिछले एक सप्ताह से हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। शनिवार सुबह भिवाड़ी में AQI 300 के पार पहुंच गया। इस स्तर पर हवा को बेहद खराब माना जाता है।

वहीं जयपुर, अलवर और बीकानेर में भी प्रदूषण का स्तर 200 से 300 के बीच रहा। यानी इन शहरों की हवा भी लोगों की सेहत के लिए चिंता बढ़ा रही है। प्रदूषण का असर सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है। दिवाली के आसपास हालात और बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

दिन में गर्मी, सुबह-शाम बढ़ने लगी ठंड प्रदूषण के बीच राजस्थान के मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में दिन के समय हल्की गर्मी महसूस हुई। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पारा 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी रही। यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बाड़मेर के अलावा जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और पाली में भी दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर रहा। हालांकि रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह में रातें पहले के मुकाबले ठंडी हुई हैं। इससे सुबह और देर रात हल्की सर्दी का अहसास होने लगा है।

माउंट आबू में सबसे ज्यादा ठंड, अलवर में सुबह छाया कोहरा प्रदेश में रात के तापमान की बात करें तो माउंट आबू सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर में रात का पारा 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

शुक्रवार सुबह अलवर में कोहरा देखने को मिला। वहीं अजमेर सहित प्रदेश के कई जिलों में आसमान पर हल्के बादल छाए रहे। मौसम में इस बदलाव के बीच दिन में धूप और रात में ठंड का असर बना हुआ है।

अगले तीन दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिन तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले एक सप्ताह तक अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान दिन में धूप खिली रहेगी और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी खास उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा।

यानी फिलहाल राजस्थान में दिन के समय गर्मी और रात में हल्की ठंड का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के संकेत दिए हैं।

दिवाली पर प्रदूषण बढ़ने की आशंका, सांस के मरीज रहें सावधान मौसम के साथ सबसे बड़ी चिंता हवा की गुणवत्ता को लेकर है। दिवाली से पहले ही भिवाड़ी में AQI 300 के पार पहुंचना खतरे की घंटी है। जयपुर, अलवर और बीकानेर में भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। त्योहार के दौरान पटाखों और मौसम में प्रदूषकों के जमाव की स्थिति से प्रदूषण और बढ़ सकता है।