राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 67 RAS अधिकारियों का तबादला; कई जिलों में बदले गए अधिकारी

संक्षेप: राजस्थान सरकार ने शनिवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने एक साथ 67 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। 

Sat, 25 Oct 2025 10:29 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान सरकार ने शनिवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने एक साथ 67 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार ने इसे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया है।

जारी आदेश के अनुसार, RAS गजेन्द्र सिंह राठौड़ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का सचिव बनाया गया है, जबकि RAS गोपाल राम बिरदा को बीकानेर में राजस्व अपील अधिकारी (अतिरिक्त आयुक्त) पद का कार्यभार सौंपा गया है। RAS डॉ. भागचन्द बधाल को जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, RAS सुनील भाटी को जयपुर-II वाणिज्यिक कर विभाग में उपायुक्त बनाया गया है।

इसके अलावा, RAS दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का सचिव नियुक्त किया गया है। RAS मुकुट बिहारी जांगिड़ को कार्मिक (निकाय) विभाग में संयुक्त शासन सचिव बनाया गया है। RAS भागीरथ बिश्रोई को जोधपुर स्थित HCM रीपा में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) का पद सौंपा गया है। वहीं, RAS कैलाश चन्द्र शर्मा को दौसा के जिला परिषद का CEO बनाया गया है। RAS डॉ. गुन्जन सोनी को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है।

