राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, शिखर अग्रवाल का ट्रांसफर, अखिल अरोड़ा को CM Office की कमान

संक्षेप: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात प्रशासनिक सेटअप में बड़ा रीशफ़्ल करते हुए 48 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के कार्यभार संभालने के बाद हुए इन बदलावों को सरकार के बड़े स्ट्रक्चरल मैसेज के रूप में देखा जा रहा है।

राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात प्रशासनिक सेटअप में बड़ा reshuffle करते हुए 48 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के कार्यभार संभालने के बाद हुए इन बदलावों को सरकार के बड़े स्ट्रक्चरल मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। खासतौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के स्तर पर किए गए फेरबदल राजनीतिक-सं行政िक संकेतों से भरे माने जा रहे हैं।

सीएम के एसीएस शिखर अग्रवाल हटाए, अखिल अरोड़ा को जिम्मेदारी

सबसे बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय में हुआ है। मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल को हटाकर उद्योग विभाग में भेजा गया है। उनकी जगह जलदाय विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री के एसीएस की कमान सौंपी गई है। यह परिवर्तन सुधांश पंत के केंद्र में डेपुटेशन पर जाने और नए मुख्य सचिव के आने के बाद प्रशासनिक टीम को नए सिरे से व्यवस्थित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

प्रवीण गुप्ता का कद बढ़ा, मिले कई अहम विभाग

पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता को उनके मौजूदा पद पर बनाए रखते हुए सरकार ने उनका दायरा और बढ़ा दिया है। अब वे पर्यटन, कला-संस्कृति, आरटीडीसी के अध्यक्ष और आमेर विकास प्राधिकरण के सीईओ की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। माना जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र में बड़े सुधारों और निवेश आकर्षण की योजना के तहत उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

आलोक गुप्ता बने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष

उद्योग विभाग और बीआईपी के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी जगह अब एसीएस शिखर अग्रवाल उद्योग विभाग की कमान संभालेंगे। आलोक गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं।

पर्यटन सचिव राजेश यादव को सचिवालय से बाहर भेजा

पर्यटन, कला-संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव को हटाकर एचसीएम रिपा का डीजी बनाया गया है। यह कदम डिप्टी सीएम दीया कुमारी के विभागों में नई प्रशासनिक संरचना की दिशा में अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

वित्त विभाग से नवीन जैन का जीएडी में तबादला

वित्त व्यय सचिव नवीन जैन को बदलकर अब उन्हें जीएडी, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रोटोकॉल और दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

गायत्री राठौड़ को मेडिकल एजुकेशन की भी कमान

स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठौड़ को प्रमोशन के बाद मेडिकल एजुकेशन विभाग की प्रमुख सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दिनेश कुमार को राजस्व विभाग से हटाकर प्रशासनिक सुधार विभाग भेजा गया है।

मंजू राजपाल को तीन बड़े विभाग

मंजू राजपाल के प्रभाव को और मजबूत करते हुए सहकारिता विभाग, को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार के साथ कृषि-उद्यानिकी विभाग और बीज निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग में नए सचिव देथा

भवानी सिंह देथा को खाद्य विभाग से महिला एवं बाल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं रवि जैन को स्वायत्त शासन विभाग के सचिव पद पर बरकरार रखते हुए डीएलबी कमिश्नर और जेसीटीसीएल अध्यक्ष का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है।

आईटी विभाग में नए चेहरे

डॉ रवि सुरपुर को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हटाकर आईटी विभाग का सचिव बनाया गया है। अम्बरीश कुमार को मेडिकल एजुकेशन से हटाकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का सचिव बनाया गया है। आईटी विभाग में एपीओ चल रहे हिमांशु गुप्ता को भी सचिव और राजकॉम्प के एमडी का पद दिया गया है।

भरतपुर की नई संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया

डॉ टीना सोनी के वित्त विभाग में तबादले के बाद नलिनी कठोतिया को भरतपुर की नई संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है।

कई अन्य महत्वपूर्ण तबादले

– जोगाराम को जीएडी से हटाकर राजस्व एवं पंचायती राज विभाग का सचिव बनाया गया है।

– रोहित गुप्ता को उद्योग आयुक्त से रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के एमडी पद पर भेजा गया है।

– बाबूलाल गोयल देवस्थान विभाग के आयुक्त बनाए गए हैं।

– बचनेश अग्रवाल को राजफैड का एमडी नियुक्त किया गया है।

– शुभम चौधरी उद्यानिकी आयुक्त बने हैं।