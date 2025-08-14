राजस्थान : ACB ट्रैप में फंसे विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से जमानत, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे रंगे हाथ

राजस्थान की सियासत में सनसनी मचाने वाले 20 लाख की रिश्वतकांड में बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक जयकृष्ण पटेल को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

चारों आरोपी 4 और 5 मई से जेल में थे। कोर्ट में दलील दी गई कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, सभी आरोपी शुरू से ही हिरासत में हैं और ट्रायल में लंबा वक्त लगेगा। कोर्ट ने यह दलीलें मानते हुए जमानत मंजूर कर ली।

बात 4 मई की है जब ACB की टीम ने जयपुर के ज्योति नगर स्थित सरकारी क्वार्टर से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह राजस्थान की राजनीतिक इतिहास में पहला मौका था जब कोई मौजूदा विधायक इस तरह की कार्रवाई में पकड़ा गया हो।

ACB के मुताबिक, विधायक ने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए 10 करोड़ की मांग की थी। बाद में यह डील 2.5 करोड़ में तय हुई थी, और पहली किस्त के तौर पर 20 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी।

इस केस में ACB को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं जिनमें विधायक जयकृष्ण पटेल, उनके चचेरे भाई विजय और पीए रोहित मीणा पूरे लेन-देन की प्रक्रिया में नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा गया कि विजय पटेल पैसा लेकर आता है, पीए रोहित बैग लेकर स्कूटी से निकलता है और विधायक सब कुछ निर्देशित करते दिखते हैं। यह पूरा घटनाक्रम सरकारी क्वार्टर की बेसमेंट पार्किंग में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुआ।

इस हाई-प्रोफाइल केस की शिकायत रविंद्र सिंह मीणा ने की थी, जिनके पिता रामनिवास मीणा 2023 में टोडाभीम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। रामनिवास खनन कारोबारी हैं और ERCP प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं।

जयकृष्ण पटेल 2024 में बागीदौरा से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। इससे पहले वे 2023 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय से हार गए थे। मालवीय बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे यह सीट खाली हुई थी और पटेल को जीत मिली।