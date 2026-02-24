राजस्थान में रिश्वत का रेट कार्ड बेनकाब,ACB ने BDO को ट्रैप कर दबोचा
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सवाई माधोपुर में लगातार दूसरे दिन बड़ी ट्रैप कार्रवाई कर प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया।
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सवाई माधोपुर में लगातार दूसरे दिन बड़ी ट्रैप कार्रवाई कर प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। मंगलवार (24 फरवरी) को ACB की टीम ने गंगापुर सिटी क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) एवं पंचायत समिति सवाई माधोपुर के अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक जगदीश प्रसाद मीणा को 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
इससे एक दिन पहले सोमवार को भी ACB ने सवाई माधोपुर में कार्रवाई करते हुए गंगापुर सिटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। लगातार दो दिनों में हुई इन कार्रवाइयों से जिले के सरकारी तंत्र में हलचल तेज हो गई है।
तीन लोगों से 1-1 लाख रुपये की मांग
ACB के अनुसार, नगर-प्रथम जयपुर इकाई को एक परिवादी ने शिकायत दी थी कि आरोपी BDO जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा उसे और उसके दो साथियों को उनकी BPM (ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर) की नौकरी से कार्यमुक्त नहीं करने तथा बकाया यात्रा भत्ता और अन्य बिलों को पास करने के बदले प्रति व्यक्ति 1-1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है।
शिकायत में यह भी आरोप था कि आरोपी न केवल परिवादी को परेशान कर रहा था, बल्कि अन्य दो साथियों से भी रिश्वत की राशि एकत्र कर दिलाने के लिए दबाव बना रहा था। तीनों से कुल तीन लाख रुपये की अवैध मांग किए जाने की बात सामने आई।
शिकायत का सत्यापन, फिर जाल बिछाकर ट्रैप
शिकायत मिलने के बाद जयपुर ACB के उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय आनन्द शर्मा के सुपरविजन में मामले का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर मंगलवार को टीम ने सुनियोजित तरीके से ट्रैप की योजना बनाई।
निर्धारित योजना के तहत परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने 1,00,000 रुपये की राशि स्वीकार की, ACB टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं।
उच्च अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई
पूरे ऑपरेशन की निगरानी ACB की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में तथा महानिरीक्षक पुलिस सतेन्द्र कुमार के निर्देशन में की गई। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है।
ACB अधिकारियों के अनुसार, मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार की अवैध वसूली तो नहीं की गई।
सरकारी और निजी आवास पर छापेमारी
जयपुर ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपी के सवाई माधोपुर स्थित सरकारी आवास पर टोंक ACB की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। वहीं, कोटा स्थित उसके निजी आवास पर कोटा ACB की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है।
दोनों स्थानों पर दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। संपत्ति, लेन-देन और अन्य संभावित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में और तथ्य सामने आते हैं तो प्रकरण का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
लगातार ट्रैप से बढ़ी सख्ती
सवाई माधोपुर में दो दिन के भीतर दो बड़े अधिकारियों के ट्रैप होने से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की त्वरित और प्रमाणिक कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होती है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी सख्त संदेश देती है कि रिश्वतखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फिलहाल ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और जब्त दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जिले में इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार है।
