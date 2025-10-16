राजस्थान में चला ACB का हंटर,3 सरकारी रिश्वतखोरों को रंगे हाथों दबोचा

संक्षेप: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने बुधवार की सुबह तीन अलग-अलग जिलों में एक साथ ऐसी कार्रवाई की, जिसने सरकारी सिस्टम में मचे भ्रष्टाचार के जाल को उजागर कर दिया।

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने बुधवार की सुबह तीन अलग-अलग जिलों में एक साथ ऐसी कार्रवाई की, जिसने सरकारी सिस्टम में मचे भ्रष्टाचार के जाल को उजागर कर दिया। एक ओर कोतवाली थाने का एएसआई रिश्वत के नोटों पर अपनी ईमानदारी गिरवी रख रहा था, तो दूसरी ओर कोटा में एक पटवारी अपनी फाइलों से पहले पैसों की गिनती में व्यस्त था। वहीं जयपुर में आयकर विभाग का एक कर्मचारी कुछ हजार की रकम के लिए सरकारी प्रतिष्ठा पर दाग लगा रहा था।

अलवर जिले के कोतवाली थाने में एसीबी ने जब धावा बोला, तो वहां मौजूद कर्मचारियों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका ही साथी रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया है। एएसआई कन्हैया लाल को एसीबी की टीम ने 1 लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।

सूत्रों के मुताबिक, उसने एक व्यक्ति से एफआईआर दर्ज करवाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर उस व्यक्ति ने एसीबी से संपर्क किया और टीम ने जाल बिछा दिया। तय रकम हाथ में आते ही एसीबी की टीम कमरे में घुसी और कन्हैया लाल समेत उसके दलाल मजलिस को भी धर दबोचा।

एसीबी के एडिशनल एसपी महेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपी को अलवर एसीबी कार्यालय लाकर पूछताछ की जा रही है। दलाल मजलिस की भूमिका पर भी जांच शुरू हो गई है। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।

वहीं दूसरी कार्रवाई कोटा में हुई, जहां कैथुदा हल्के के पटवारी प्रधान चौधरी का रिश्वत का खेल भी एसीबी के जाल में फंस गया। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने अपने खेतों की पैमाइश के लिए अर्जी दी थी, जिसे पटवारी ने जानबूझकर लटका रखा था। जब शिकायतकर्ता ने कारण पूछा, तो पटवारी ने खुले शब्दों में कहा — “काम तो हो जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी।”

एसीबी ने शिकायत की पुष्टि के बाद जाल बिछाया और जैसे ही 45 हजार रुपये की पहली किश्त पटवारी ने थामी, टीम ने मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। जमीन और कागज़ों के नाम पर चल रहे इस भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश होते ही राजस्व विभाग में सन्नाटा छा गया।

राजधानी जयपुर में एसीबी ने तीसरा बड़ा ट्रैप बिछाया। आयकर विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) विष्णु पारीक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के मुताबिक, “साकेत जेम्स” नाम की फर्म को आयकर अपीलीय न्यायपीठ से 58 लाख रुपये वापस मिलने का आदेश हुआ था। विभाग ने करीब 40 लाख रुपये लौटा दिए थे, बाकी राशि दिलाने के एवज में विष्णु पारीक ने 15 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने त्वरित कार्रवाई की और जब 10 हजार रुपये की पहली किस्त आरोपी के हाथ में पहुंची, तभी जाल कस दिया गया।