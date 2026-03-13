राजस्थान से अहमदाबाद जा रही एसी बस में आग,1 यात्री की मौत, 9 झुलसे; खिड़कियां तोड़कर कूदे पैसेंजर

राजस्थान के जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। हादसे में 9 यात्री बुरी तरह झुलस गए, जबकि एक घायल यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई।

राजस्थान के जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। हादसे में 9 यात्री बुरी तरह झुलस गए, जबकि एक घायल यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा इलाके में सुबह करीब 3:30 बजे हुई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार बस में कुल 16 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकतर गहरी नींद में थे। अचानक बस में धुआं भरने और आग की लपटें उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए यात्रियों ने बस की खिड़कियां तोड़ीं और इमरजेंसी गेट से बाहर कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई।

एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह बस ‘स्वागत ट्रैवल्स’ की थी, जो जैसलमेर जिले के नाचना से अहमदाबाद के बीच संचालित होती है। बस शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे नाचना से रवाना हुई थी। देर रात जब बस गुजरात बॉर्डर में प्रवेश कर रही थी, उसी दौरान बस में अचानक धुआं भरने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं।

आशंका जताई जा रही है कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से अभी तक आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

आग लगते ही मच गई भगदड़ हादसे के वक्त बस में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। अचानक धुआं और आग फैलते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कुछ ही मिनटों में स्थिति भयावह हो गई और यात्री जान बचाने के लिए बस के पिछले हिस्से की ओर भागे, जहां इमरजेंसी गेट मौजूद था।

यात्रियों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़कर बस से छलांग लगा दी। इस दौरान आग की लपटें तेजी से फैलती गईं, जिसके कारण 9 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। बाकी 7 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं।

घायलों को तुरंत धानेरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल यात्री की पालनपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज जारी है।

बस में सवार यात्रियों का सामान जलकर राख बस में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी बस आग की चपेट में आ गई। यात्रियों का सामान, मोबाइल फोन, कपड़े और कई जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। इस वजह से कई यात्री अपने परिजनों से तुरंत संपर्क भी नहीं कर पाए।

स्वागत ट्रैवल्स के संचालक निर्मल रैयानी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही कंपनी की टीम को मौके पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों और उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रत्यक्षदर्शी यात्री ने बताई भयावह रात बस में सवार एक यात्री स्वरूप खान ने बताया कि वे जैसलमेर से अहमदाबाद जा रहे थे। अचानक बस में धुआं भरने लगा और कुछ ही क्षणों में आग की लपटें दिखाई देने लगीं।

स्वरूप खान के मुताबिक लोग घबराकर चिल्लाने लगे और बस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी सहित कई अन्य यात्रियों को बस से बाहर निकलने में मदद की। उनके अनुसार अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था।

जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।