राजस्थान में AAP का नया दांव, नरेश मीणा को समर्थन; जानिए 2023 में AAP को कितने मिले थे वोट

राजस्थान की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा कर दी। यह फैसला न केवल सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि प्रदेश की त्रिकोणीय राजनीति को भी एक नई दिशा दे सकता है।

दरअसल, अंता सीट पर अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है। लेकिन इस बार निर्दलीय नरेश मीणा के मैदान में उतरने और आम आदमी पार्टी के खुले समर्थन के बाद मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है।

अंता से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अरविंद केजरीवाल से समर्थन की मांग की थी। उन्होंने लिखा था नई और सही राजनीतिक व्यवस्था, बदलाव के लिए मैं अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हूं। जनता के नए विकल्प के रूप में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल से समर्थन व सहयोग की अपेक्षा करता हूं।”

इस पर अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और रिप्लाई में लिखा नरेश जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है।

केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान के सहप्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने भी बयान जारी करते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि “राजस्थान को दोनों ही पार्टियों ने वर्षों से लूटा है। अब बदलाव का समय है।” भारद्वाज ने राज्य के सभी आप कार्यकर्ताओं से नरेश मीणा के पक्ष में सक्रिय होकर काम करने की अपील की।

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह समर्थन जितना प्रतीकात्मक है, उतना ही सीमित प्रभाव वाला भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को अंता से केवल 1334 वोट मिले थे जो कि कुल मतों का महज 0.76 प्रतिशत था। उस चुनाव में आप ने ओम प्रकाश गोचर को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली थी।

राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी आम आदमी पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो अंता में निर्दलीय नरेश मीणा को दिया गया यह समर्थन ज़मीनी वोट ट्रांसफर से ज़्यादा सियासी संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है।

अंता उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच माना जा रहा है। पहले यहां बीजेपी के बागी रामपाल मेघवाल ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया।

अब मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें नरेश मीणा का दावा है कि जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ऊब चुकी है और अब एक नया विकल्प चाहती है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही आम आदमी पार्टी को अंता में पिछली बार एक प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का समर्थन नरेश मीणा के लिए “सियासी नैरेटिव” बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

राजनीति में प्रतीकवाद का बड़ा असर होता है— और केजरीवाल जैसे राष्ट्रीय नेता का समर्थन अंता जैसे विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा को अतिरिक्त राजनीतिक पहचान और प्रचार का बल दे सकता है।