राजस्थान में बारिश-आंधी की चेतावनी, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; 17 जिलों में येलो अलर्ट
Rajasthan Aaj ka Mausam: राजस्थान में आज 17 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए जानते हैं कैसा रहने वाले है अगले कुछ दिनों का मौसम।
Rajasthan Weather Update: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है तो वहीं राजस्थान में भी इसका असर देखा जा रहा है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार कमजोर बना हुआ है, हालांकि अगले हफ्ते इसके फिर जोर पकड़ने और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।
पूर्वी भारत के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने के बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो चुका है। वहीं मॉनसून ट्रफ लाइन अमृतसर, करनाल और रांची से होकर गुजर रही है। मौसम के इस चक्र के असर के चलते ही आने वाले दो तीन पूर्वी राजस्थान में मॉनसून की गतिविधियां धीमी रहेंगी।
17 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, आज पूर्वी राजस्थान में जयपुर,भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना है जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क ही रहेगा। केंद्र ने पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है तो वहीं पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। येलो अलर्ट अलवर, बारां, भरतपुर,बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड़, स्वाई माधौपुर, सीकर और टोंक ले जारी किया गया है।
20 से 28 जुलाई तक कैसा रहेगा मौसम?
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में 20-21 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना है। 22-23 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग के कुछ और भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वह कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 22 से 28 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
शनिवार को कैसा था मौसम?
शनिवार सुबह तक के चौबीस घंटे में राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि पश्चिमी भाग मुख्यतया शुष्क रहे। सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश बसवा (दौसा) में हुई। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
शुक्रवार को भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई
वहीं शुक्रवार सुबह तक के चौबीस घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई जबकि पश्चिम राजस्थान मुख्यत: शुष्क रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान चुरू में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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