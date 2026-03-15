राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; गरज-चमक के साथ बारिश की भी संभावना
धूलभरी हवाओं के साथ शुरू हुई हल्की बारिश ने रात के तापमान में गिरावट ला दी। विभाग ने कहा कि राज्य भर में 16 और 17 मार्च को मौसम की स्थिति काफी हद तक शुष्क रहने की उम्मीद है। 8 से 21 मार्च के बीच प्रदेश में आंधी-बारिश की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ेंगी।
राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में अचानक आए बदलाव ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मामूली राहत दी है। राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हुई है तो वहीं उत्तरी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
धूलभरी हवाओं के साथ शुरू हुई हल्की बारिश ने रात के तापमान में गिरावट ला दी। विभाग ने कहा कि राज्य भर में 16 और 17 मार्च को मौसम की स्थिति काफी हद तक शुष्क रहने की उम्मीद है। 8 से 21 मार्च के बीच प्रदेश में आंधी-बारिश की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ेंगी।
एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है
मौसम विभाग कहना है कि 18 से 21 मार्च के बीच एक ताजा और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है जिसके वजह से गरज के साथ तूफान, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।
कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी प्रबल संभावना
18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर 19 और 20 मार्च को देखने को मिल सकता है, जब जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी प्रबल संभावना है। अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।
कहां कितना तापमान?
इस बीच, रविवार को 38.6 डिग्री सेल्सियस के साथ चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, इसके बाद कोटा में 38 डिग्री, बाड़मेर में 37.8 डिग्री और फलोदी में 37.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दौसा में यह 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों और आम लोगों को मौसम में अचानक बदलाव को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है।
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