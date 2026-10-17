राजस्थान में बोरवेल में फंसे भोमाराम की मौत, 39 घंटे बाद देसी जुगाड़ से निकाला

हादसा 15 अक्टूबर को फलोदी जिले की पूनिया की ढाणी में हुआ था। भोमाराम दोपहर करीब 12:30 बजे 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। काफी कोशिशों के बाद पता चला कि बच्चा बोरवेल में करीब 640 फीट की गहराई पर अटका हुआ है।

हादसा 15 अक्टूबर को फलोदी जिले की पूनिया की ढाणी में हुआ था। भोमाराम दोपहर करीब 12:30 बजे 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। काफी कोशिशों के बाद पता चला कि बच्चा बोरवेल में करीब 640 फीट की गहराई पर अटका हुआ है।

राजस्थान के फलोदी जिले में जिस बच्चे को बचाने के लिए हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें लगाई जा रही थीं, वह जिंदगी की जंग हार गया। 9 साल का भोमाराम करीब 39 घंटे तक 640 फीट की गहराई में जिंदगी और मौत के बीच फंसा रहा। उसे बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने दिन-रात कोशिश की। मशीनों से लेकर देसी जुगाड़ तक का सहारा लिया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका।

शुक्रवार देर रात 3:35 बजे भोमाराम को बोरवेल से बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे तुरंत एम्बुलेंस से लोहावट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जिस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की उम्मीद में परिजन और रेस्क्यू टीम इंतजार कर रहे थे, उसकी मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया।

1050 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था भोमाराम हादसा 15 अक्टूबर को फलोदी जिले की पूनिया की ढाणी में हुआ था। भोमाराम दोपहर करीब 12:30 बजे 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। काफी कोशिशों के बाद पता चला कि बच्चा बोरवेल में करीब 640 फीट की गहराई पर अटका हुआ है।

बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही उसे बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए। रेस्क्यू टीमों ने अलग-अलग तरीकों से बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की। हर कोशिश के साथ उम्मीद थी कि भोमाराम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन बोरवेल के भीतर मौजूद बाधाओं ने अभियान को बेहद मुश्किल बना दिया।

बच्चे से 30 फीट ऊपर फंसा था पत्थर रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी परेशानी बोरवेल के अंदर फंसा पत्थर बना। यह पत्थर भोमाराम से करीब 30 फीट ऊपर अटका हुआ था। इसकी वजह से पाइप और दूसरे उपकरणों को बच्चे तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी।

NDRF और SDRF की टीमें लगातार बच्चे को निकालने की कोशिश करती रहीं, लेकिन पत्थर के कारण अभियान आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आखिरकार पत्थर को बाहर निकालने के लिए देसी जुगाड़ का सहारा लिया गया। हादसे के करीब 34 घंटे बाद पत्थर को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशें तेज की गईं।

लोहे के सरियों से बनाया चिमटेनुमा उपकरण पत्थर निकालने के लिए देसी जुगाड़ एक्सपर्ट माधाराम सुथार और उनकी टीम ने लोहे के सरियों से विशेष उपकरण तैयार किया। टीम के सदस्य जगमाल के मुताबिक, सरियों को एक-एक करके वेल्डिंग से जोड़ा गया और उनके ऊपर पत्थर के आकार का ढांचा बनाया गया।

बोरवेल में डाले गए कैमरे की फुटेज देखकर उपकरण का आकार तय किया गया, ताकि अंदर की बनावट के हिसाब से काम किया जा सके और आसपास ज्यादा दबाव नहीं पड़े।

उपकरण को बोरवेल में नीचे उतारा गया। जैसे-जैसे यह पत्थर के पास पहुंचा, इसका चिमटेनुमा लॉक पत्थर पर पकड़ बनाने में सफल रहा। इसके बाद रस्सी की मदद से पत्थर को धीरे-धीरे ऊपर खींचकर बाहर निकाला गया।

कैमरे में मूवमेंट दिखना भी बंद हो गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 16 अक्टूबर की सुबह एक और चिंता बढ़ाने वाली स्थिति सामने आई। बोरवेल में डाले गए कैमरे में भोमाराम की हलचल दिखाई देना बंद हो गई थी। इसके बाद भी बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशें जारी रहीं।

पत्थर हटने के बाद लोहे के सरियों से तैयार उपकरण की मदद से बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया। आखिरकार शुक्रवार देर रात भोमाराम को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।