राजस्थान में 9 बच्चों की मां की 10वीं डिलीवरी; हाई रिस्क में घर पहुंची तो पीछे दौड़ी टीम

महिला की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे पहले अलवर के जनाना अस्पताल पहुंचाया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच के बाद स्थिति को और गंभीर मानते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया।

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। नौ बच्चों की मां अपनी 10वीं डिलीवरी के दौरान गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की तमाम सलाह के बावजूद वह अस्पताल में भर्ती होने और सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं है। हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के घर तक पहुंच गई और अब लगातार उसे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए मनाने की कोशिश कर रही है।

10वीं गर्भावस्था, डॉक्टरों ने बताया ‘हाई रिस्क’ केस मामला कोटकासिम ब्लॉक के मुनपुर ठाकरान (खानपुर) गांव का है। यहां रहने वाले नारायण की पत्नी सरोज इस समय अपनी 10वीं गर्भावस्था में हैं। उनके पहले से नौ बच्चे हैं। नियमित जांच के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के चिकित्सक श्रीपाल गुर्जर और सीएचसी पुर की डॉ. मधु यादव ने महिला की जांच की। जांच में उनका रक्तचाप (बीपी) 170 से 190 के बीच पाया गया, जिसे डॉक्टरों ने अत्यंत गंभीर और ‘हाई रिस्क प्रेग्नेंसी’ की श्रेणी में रखा।

डॉक्टरों ने कहा- एक पल की लापरवाही भी पड़ सकती है भारी चिकित्सकों के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान इतना अधिक ब्लड प्रेशर मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में कभी भी दौरे पड़ना, ब्रेन हेमरेज, समय से पहले प्रसव या अन्य गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत विशेषज्ञ अस्पताल में भर्ती होकर सिजेरियन डिलीवरी कराने की सलाह दी।

108 एम्बुलेंस से पहुंची अस्पताल, फिर जयपुर रेफर महिला की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे पहले अलवर के जनाना अस्पताल पहुंचाया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच के बाद स्थिति को और गंभीर मानते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया। उम्मीद थी कि महिला जयपुर जाकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

डॉक्टरों की सलाह ठुकराकर घर लौट आई परिजनों और डॉक्टरों की समझाइश के बावजूद महिला ने जयपुर जाने से इनकार कर दिया और अस्पताल छोड़कर वापस अपने घर लौट आई। बताया जा रहा है कि महिला का कहना है कि वह घर पर ही प्रसव कराएगी। यही फैसला अब स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चिंता बन गया है।

घर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, लगातार समझाइश जैसे ही महिला के घर लौटने की जानकारी अधिकारियों को मिली, पूरा स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। सीएमएचओ, बीसीएमओ, ब्लॉक स्तर के चिकित्सकों, एएनएम और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की टीम महिला के घर पहुंची। टीम लगातार महिला और उसके परिवार के लोगों को समझा रही है कि इतनी गंभीर स्थिति में घर पर प्रसव कराना बेहद खतरनाक हो सकता है।

मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महिला की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में प्रसव कराना ही सुरक्षित विकल्प है। यदि समय रहते अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि विभाग की टीम लगातार संपर्क बनाए हुए है और महिला को अस्पताल चलने के लिए राजी करने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीणों में भी चर्चा का विषय बना मामला खैरथल-तिजारा जिले का यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। एक ओर डॉक्टर लगातार महिला की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिला अपनी जिद पर अड़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि समझाइश के बाद महिला और उसके परिजन अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए तैयार हो जाएंगे।