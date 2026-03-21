राजस्थान के 8 जिलों में बारिश-ओले, तापमान लुढ़का
राजस्थान में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जयपुर समेत करीब 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी के बीच ठंड का अहसास करा दिया है। इस बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है
राजस्थान में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जयपुर समेत करीब 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी के बीच ठंड का अहसास करा दिया है। इस बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को अस्थायी राहत मिली है।
पश्चिमी विक्षोभ बना बदलाव की वजह
मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे बदलाव के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मुख्य कारण है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए, बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, धौलपुर सहित कई जिलों में इसका असर देखने को मिला।
विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में इस तरह की गतिविधियां सामान्य नहीं होतीं, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता अधिक होने से मौसम में यह बदलाव आया है।
तापमान में गिरावट, ठंड जैसा एहसास
बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रदेश के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया। जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है।
कई जिलों में दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री या उससे अधिक की गिरावट देखने को मिली, जिससे सुबह-शाम ठंडक बढ़ गई और लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ।
ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान
बारिश के साथ कई क्षेत्रों में ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खासकर टोंक, धौलपुर और आसपास के इलाकों में रबी फसलों को नुकसान की खबरें सामने आई हैं। खेतों में तैयार खड़ी फसल और कटाई के बाद रखी उपज प्रभावित हुई है।
इस बेमौसम बारिश से कृषि क्षेत्र में नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।
अलर्ट जारी, लोगों को सावधानी की सलाह
मौसम विभाग ने इस बदलाव को देखते हुए कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर सहित कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
विशेष रूप से तेज हवाओं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है।
मार्च के आखिर में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, यह ठंडक ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के खत्म होते ही मौसम फिर से साफ होगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी।
संभावना है कि मार्च के अंतिम दिनों में दिन का तापमान फिर से 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है और गर्मी का असर बढ़ने लगेगा।
मार्च में सामान्य से अलग मौसम
आमतौर पर राजस्थान में मार्च का महीना गर्म और शुष्क रहता है, जहां बारिश बहुत कम होती है। लेकिन इस बार लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ठंडक का दौर देखने को मिला है।
राजस्थान में मार्च के अंत में बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए यह चिंता का कारण बन गया है। आने वाले दिनों में मौसम फिर करवट लेगा और गर्मी धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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