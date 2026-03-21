राजस्थान के 8 जिलों में बारिश-ओले, तापमान लुढ़का

राजस्थान में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जयपुर समेत करीब 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी के बीच ठंड का अहसास करा दिया है। इस बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है

राजस्थान में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जयपुर समेत करीब 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी के बीच ठंड का अहसास करा दिया है। इस बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को अस्थायी राहत मिली है।

पश्चिमी विक्षोभ बना बदलाव की वजह मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे बदलाव के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मुख्य कारण है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए, बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, धौलपुर सहित कई जिलों में इसका असर देखने को मिला।

विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में इस तरह की गतिविधियां सामान्य नहीं होतीं, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता अधिक होने से मौसम में यह बदलाव आया है।

तापमान में गिरावट, ठंड जैसा एहसास बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रदेश के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया। जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है।

कई जिलों में दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री या उससे अधिक की गिरावट देखने को मिली, जिससे सुबह-शाम ठंडक बढ़ गई और लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ।

ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान बारिश के साथ कई क्षेत्रों में ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खासकर टोंक, धौलपुर और आसपास के इलाकों में रबी फसलों को नुकसान की खबरें सामने आई हैं। खेतों में तैयार खड़ी फसल और कटाई के बाद रखी उपज प्रभावित हुई है।

इस बेमौसम बारिश से कृषि क्षेत्र में नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।

अलर्ट जारी, लोगों को सावधानी की सलाह मौसम विभाग ने इस बदलाव को देखते हुए कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर सहित कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

विशेष रूप से तेज हवाओं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है।

मार्च के आखिर में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, यह ठंडक ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के खत्म होते ही मौसम फिर से साफ होगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी।

संभावना है कि मार्च के अंतिम दिनों में दिन का तापमान फिर से 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है और गर्मी का असर बढ़ने लगेगा।

मार्च में सामान्य से अलग मौसम आमतौर पर राजस्थान में मार्च का महीना गर्म और शुष्क रहता है, जहां बारिश बहुत कम होती है। लेकिन इस बार लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ठंडक का दौर देखने को मिला है।