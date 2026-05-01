राजस्थान में 7 लाख सरकारी कर्मचारी बगावत के मूड में; RGHS ठप होने पर कर्मचारी संघ की दो टूक
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन तय है।
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन तय है। करीब 7 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी अब संगठित विरोध में बदलती दिख रही है।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों का तत्काल समाधान करने की मांग उठाई। लेकिन इस ज्ञापन के साथ ही जो चेतावनी दी गई, उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है।
सबसे बड़ा मुद्दा: RGHS की सांसें अटकीं
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) पर इस वक्त सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पिछले एक महीने से निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत इलाज बंद कर रखा है। स्थिति यह है कि कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कटौती तो जारी है, लेकिन बदले में उन्हें चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही।
गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज—जैसे कैंसर और किडनी रोगी—दवाइयों और जांच के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। महासंघ ने इसे “मानवीय संवेदनाओं के साथ सीधा खिलवाड़” बताया है।
दूसरा बड़ा झटका: समर्पित अवकाश भुगतान पर ‘अघोषित ब्रेक’
विवाद का दूसरा अहम बिंदु समर्पित अवकाश (Earned Leave) के नगद भुगतान को लेकर है। महासंघ के उपाध्यक्ष अजयवीर सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष में देय भुगतान एक महीने बाद भी जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
कर्मचारियों का कहना है कि यह न सिर्फ आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है, बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
सरकार को सीधी चेतावनी: ‘अब बर्दाश्त नहीं’
प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर चिकित्सा सुविधाएं तुरंत बहाल नहीं की गईं और अवकाश भुगतान शुरू नहीं हुआ, तो महासंघ प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ेगा।
उन्होंने कहा “कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे सरकार, नहीं तो सड़कों पर उतरकर विरोध ही एकमात्र विकल्प बचेगा।”
सियासी असर भी तय
राज्य में पहले से ही विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में कर्मचारियों का यह बड़ा वर्ग अगर आंदोलन की राह पकड़ता है, तो इसका सीधा असर सरकार की छवि और प्रशासनिक कामकाज पर पड़ सकता है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे ये चेहरे
इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में देवेन्द्र सिंह नरूका, ओमप्रकाश चौधरी, बहादुर सिंह, शशि शर्मा, नरपत सिंह, पप्पू शर्मा, राजेंद्र शर्मा और पहलाद राय अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
आगे क्या?
अब निगाहें राज्य सरकार की अगली चाल पर टिकी हैं। क्या सरकार जल्द समाधान निकालकर हालात संभालेगी, या फिर प्रदेश में एक और बड़ा कर्मचारी आंदोलन देखने को मिलेगा—यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि कर्मचारियों की यह हुंकार अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि निर्णायक लड़ाई की शुरुआत बन सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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