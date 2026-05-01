राजस्थान में 7 लाख सरकारी कर्मचारी बगावत के मूड में; RGHS ठप होने पर कर्मचारी संघ की दो टूक

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन तय है।

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन तय है। करीब 7 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी अब संगठित विरोध में बदलती दिख रही है।

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों का तत्काल समाधान करने की मांग उठाई। लेकिन इस ज्ञापन के साथ ही जो चेतावनी दी गई, उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

सबसे बड़ा मुद्दा: RGHS की सांसें अटकीं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) पर इस वक्त सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पिछले एक महीने से निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत इलाज बंद कर रखा है। स्थिति यह है कि कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कटौती तो जारी है, लेकिन बदले में उन्हें चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज—जैसे कैंसर और किडनी रोगी—दवाइयों और जांच के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। महासंघ ने इसे “मानवीय संवेदनाओं के साथ सीधा खिलवाड़” बताया है।

दूसरा बड़ा झटका: समर्पित अवकाश भुगतान पर ‘अघोषित ब्रेक’ विवाद का दूसरा अहम बिंदु समर्पित अवकाश (Earned Leave) के नगद भुगतान को लेकर है। महासंघ के उपाध्यक्ष अजयवीर सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष में देय भुगतान एक महीने बाद भी जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

कर्मचारियों का कहना है कि यह न सिर्फ आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है, बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

सरकार को सीधी चेतावनी: ‘अब बर्दाश्त नहीं’ प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर चिकित्सा सुविधाएं तुरंत बहाल नहीं की गईं और अवकाश भुगतान शुरू नहीं हुआ, तो महासंघ प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ेगा।

उन्होंने कहा “कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे सरकार, नहीं तो सड़कों पर उतरकर विरोध ही एकमात्र विकल्प बचेगा।”

सियासी असर भी तय राज्य में पहले से ही विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में कर्मचारियों का यह बड़ा वर्ग अगर आंदोलन की राह पकड़ता है, तो इसका सीधा असर सरकार की छवि और प्रशासनिक कामकाज पर पड़ सकता है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे ये चेहरे इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में देवेन्द्र सिंह नरूका, ओमप्रकाश चौधरी, बहादुर सिंह, शशि शर्मा, नरपत सिंह, पप्पू शर्मा, राजेंद्र शर्मा और पहलाद राय अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।