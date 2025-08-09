राजस्थान: 6000 की ड्रेस बेटी को नहीं आई फिट, दुकानदार ने लौटाने से किया इनकार,मां ने ड्रेस को लगा दी आग -VIDEO वायरल

राखी से पहले जोधपुर के मशहूर बाजार सरदारपुरा में शनिवार दोपहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला ने अपनी बेटी के लिए खरीदी गई 6095

राखी से पहले जोधपुर के मशहूर बाजार सरदारपुरा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला ने अपनी बेटी के लिए खरीदी गई 6095 की महंगी ड्रेस को सड़क पर सबके सामने जला दिया - वजह? दुकानदार ने न तो ड्रेस लौटाई और न ही पैसे वापस किए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है।

घटना जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड स्थित ‘बांधनी’ नामक एक फैशन स्टोर के बाहर की है। महिला का आरोप है कि उसने 4 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बेटी के लिए यह ड्रेस खरीदी थी। लेकिन घर जाते ही उन्हें पता चला कि ड्रेस की फिटिंग बेहद लूज़ है। जब वह इसे लौटाने गई, तो दुकानदार ने ड्रेस को वापस लेने से साफ मना कर दिया।

महिला का कहना है, “मैंने जब ड्रेस ट्राई करवाई तो मेरी बेटी को ये लूज़ निकली। दुकानदार ने समझाने की बजाय एक क्लिप थमा दी और कहा-‘अल्टर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी’।

महिला ने दुकानदार की बात मानकर ड्रेस को अल्टर करवाया। लेकिन अल्टरिंग के बाद भी समस्या जस की तस बनी रही। “ड्रेस की फिटिंग दोबारा भी ठीक नहीं हुई। मैंने फिर जाकर ड्रेस बदलने को कहा, लेकिन दुकानदार ने दो टूक मना कर दिया,” महिला ने गुस्से में बताया।

गुस्से से तमतमाई महिला ने वहीं सड़क पर ड्रेस को पटका, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। साथ ही यह पूरा वाकया खुद कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में महिला कहती दिख रही है,

“ये देखिए 6095 की ड्रेस! बेटी को फिट नहीं आई, दुकानदार वापस नहीं ले रहा, तो अब यहीं जला रही हूं!”

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों ने कमेंट्स की बौछार कर दी। एक यूज़र ने लिखा,महिला का गुस्सा जायज है, ग्राहक की आवाज़ दबाना कहां का न्याय है?