राजस्थान के 6 RPS अधिकारियों को मिला IPS का प्रमोशन, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

जनवरी 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान कैडर में वर्तमान में 214 आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से 25 अधिकारी केंद्र या अन्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

राजस्थान पुलिस महकमे के लिए बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। राज्य पुलिस सेवा (RPS) के छह वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नत कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इन अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी।

जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 1997 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, नरपत सिंह जैतावत, राम स्वरूप शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद खोथ, धनपत राज और रेवंतदान को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रमोट किया गया है। लंबे समय से इन अधिकारियों की पदोन्नति का इंतजार किया जा रहा था, जिस पर अब अंतिम मुहर लग गई है।

8 रिक्त पदों में से 6 पर हुआ प्रमोशन जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2016 की स्थिति के आधार पर राजस्थान कैडर में भारतीय पुलिस सेवा के आठ पद रिक्त थे। इन्हीं रिक्तियों के विरुद्ध राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की चयन समिति की बैठक में पात्र अधिकारियों के रिकॉर्ड, सेवा अनुभव और अन्य मानकों के आधार पर चयन सूची तैयार की गई। इसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर गृह मंत्रालय ने छह अधिकारियों की पदोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी।

हालांकि आठ रिक्त पदों के मुकाबले फिलहाल छह अधिकारियों को ही आईपीएस में पदोन्नति दी गई है। शेष पदों पर आगे की प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा।

राजस्थान में 214 IPS अधिकारी कार्यरत जनवरी 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान कैडर में वर्तमान में 214 आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से 25 अधिकारी केंद्र या अन्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छह नए अधिकारियों के आईपीएस बनने से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

पुलिस विभाग के अधिकारियों का मानना है कि लंबे अनुभव वाले इन अधिकारियों के आईपीएस कैडर में आने से वरिष्ठ स्तर पर प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।

चार अधिकारी जयपुर में निभा रहे हैं जिम्मेदारी प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में अधिकांश वर्तमान में जयपुर में विभिन्न महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात हैं। राजेन्द्र सिंह सिसोदिया राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। राम स्वरूप शर्मा जयपुर मेट्रो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। राजेन्द्र प्रसाद खोथ आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) जयपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, जबकि धनपत राज राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं।

वहीं नरपत सिंह जैतावत वर्तमान में सीआईडी, जोधपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। रेवंतदान जैसलमेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

लंबे अनुभव का मिलेगा लाभ इन सभी अधिकारियों को राज्य पुलिस सेवा में करीब तीन दशक का अनुभव है। कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र, प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन और विशेष इकाइयों में काम करने का व्यापक अनुभव अब आईपीएस कैडर में भी राज्य पुलिस को मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इन अधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता भविष्य में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहायक होगी।

राजस्थान पुलिस में राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति को अधिकारियों के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना जाता है। इसके लिए सेवा रिकॉर्ड, गोपनीय आख्या, वरिष्ठता और यूपीएससी चयन समिति की अनुशंसा जैसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है।