राजस्थान में 5 IAS अधिकारियों के तबादले, केंद्र से जयपुर लौटे IAS सिद्धार्थ महाजन बने JDA कमिश्नर

संक्षेप: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 5 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में नए मुखिया की नियुक्ति के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के स्वरूप में बदलाव किया गया है।

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 5 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में नए मुखिया की नियुक्ति के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के स्वरूप में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में जहां एक तरफ केंद्र से लौटे अनुभवी अफसर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं एक अधिकारी का तबादला आदेश रद्द भी किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस सूची का सबसे महत्वपूर्ण नाम सिद्धार्थ महाजन का है। 2021 से केंद्रीय डेपुटेशन पर रहे 2003 बैच के IAS अधिकारी सिद्धार्थ महाजन की जयपुर वापसी एक 'प्राइम पोस्टिंग' के साथ हुई है। उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का नया कमिश्नर (JDC) नियुक्त किया गया है।

महाजन हाल ही में लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद से कार्यमुक्त होकर राजस्थान लौटे थे और पोस्टिंग के इंतजार (APO) में थे। दिल्ली जाने से पहले वे राजस्थान सरकार में वित्त (बजट) विभाग के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। जयपुर कलेक्टर के रूप में उनका पिछला कार्यकाल काफी प्रभावी रहा था, यही कारण है कि राजधानी के विकास और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए सरकार ने उन पर भरोसा जताया है।

जेडीए कमिश्नर के पद पर कार्यरत आनंदी को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग के पद पर तैनात किया गया है। प्रशासनिक हलकों में आनंदी के तबादले को लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलें तेज थीं। अब वे राज्य में सहकारिता आंदोलन और समितियों के प्रबंधन का जिम्मा संभालेंगी।

वरिष्ठ IAS मंजू राजपाल, जो अब तक कृषि, सहकारिता की प्रमुख सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार का दोहरा कार्यभार संभाल रही थीं, उनके पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। अब उनके पास सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उन्हें प्रमुख सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बीज निगम के पद पर नियुक्त किया गया है।

वहीं, JDA के अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा को पदोन्नत करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) का आयुक्त और संयुक्त सचिव बनाया गया है। सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार और मीडिया प्रबंधन में अब शर्मा की भूमिका अहम होगी।

तबादला सूची के अनुसार, देवस्थान विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल को वहां से हटाकर राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव के पद पर भेजा गया है। रिक्त हुए पदों और नई नियुक्तियों से शासन सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक कामकाज की नई रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है।

इस फेरबदल में एक दिलचस्प मोड़ ओमप्रकाश (ओपी) बैरवा के मामले में आया है। सरकार ने पूर्व में बैरवा का तबादला कॉलेज शिक्षा आयुक्त के पद से राज्य विद्युत नियामक आयोग में सचिव के पद पर किया था। हालांकि, ताजा आदेशों में इस तबादले को रद्द कर दिया गया है। अब ओपी बैरवा कॉलेज शिक्षा आयुक्त के पद पर ही अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।