राजस्थान के 44 इंस्पेक्टरों को मिला प्रमोशन, अब संभालेंगे RPS की जिम्मेदारी

राजस्थान पुलिस महकमे के लिए नया साल 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। प्रदेश के 44 पुलिस निरीक्षकों (Inspectors) के लिए साल का अंत और नए साल का आगाज बेहद यादगार रहा। राज्य के गृह विभाग ने लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 44 इंस्पेक्टरों को राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारी के पद पर प्रमोट कर दिया है। गृह विभाग के इस फैसले के बाद अब ये सभी अधिकारी डिप्टी एसपी (DSP) रैंक की जिम्मेदारी संभालेंगे।

गृह विभाग ने जारी किए आधिकारिक आदेश

पदोन्नति को लेकर आधिकारिक आदेश गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदी लाल वैष्णव द्वारा जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, पुलिस निरीक्षकों को उनकी वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के पद पर पदोन्नत किया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत किए गए सभी 44 अधिकारी फिलहाल अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पदों पर ही कार्य करते रहेंगे। उनकी नई नियुक्तियों और पोस्टिंग के आदेश विभाग द्वारा जल्द ही अलग से जारी किए जाएंगे।

चर्चा में रहे इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा भी बने RPS

पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की सूची में जयपुर ग्रामीण के चौमूं थाने के SHO प्रदीप शर्मा का नाम सबसे अधिक चर्चा बटोर रहा है। प्रदीप शर्मा पिछले कुछ समय से स्थानीय राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में चौमूं में एक मस्जिद के बाहर हुई पत्थरबाजी की घटना के दौरान उनकी भूमिका और त्वरित कार्रवाई को लेकर काफी बहस हुई थी।

प्रदीप शर्मा के इस प्रमोशन को राजनीतिक गलियारों में भी जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में प्रदीप शर्मा पर निशाना साधा था। डोटासरा ने बयान दिया था कि "प्रदीप शर्मा खाकी की आड़ में चुनाव लड़ने की फिराक में हैं।" डोटासरा के इस बयान के बाद शर्मा की कार्यप्रणाली पर सियासी चर्चाएं तेज हो गई थीं। हालांकि, अब डीपीसी (DPC) की मुहर लगने के बाद वे आधिकारिक तौर पर डिप्टी रैंक के अधिकारी बन गए हैं।

पुलिस बेड़े में खुशी की लहर

नए साल के ठीक पहले आई इस खबर से पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल है। पुलिस एसोसिएशन और वरिष्ठ अधिकारियों ने पदोन्नत हुए सभी अधिकारियों को बधाई दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रमोशन से फील्ड में अनुभवी अधिकारियों की कमी दूर होगी और पुलिसिंग में अधिक कसावट आएगी।

पदोन्नत होने वाले 44 अधिकारियों की सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात अनुभवी पुलिस निरीक्षक शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय तक फील्ड और इन्वेस्टिगेशन में अपनी सेवाएं दी हैं। अब RPS अधिकारी के रूप में उनके पास कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए अधिक शक्तियां और बड़ी जिम्मेदारियां होंगी।

वर्तमान पद पर ही करना होगा कार्य