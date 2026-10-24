राजस्थान के 27 अफसरों के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का केस, 2 SDM और एक DSP भी शामिल

मुख्यमंत्री की ओर से अभियोजन स्वीकृति दिए गए मामलों में दो SDM से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं। इनमें एक अधिकारी पर कृषि भूमि का नियमों के विरुद्ध गैर-कृषि उपयोग के लिए लैंड कन्वर्जन करने का आरोप है।

मुख्यमंत्री की ओर से अभियोजन स्वीकृति दिए गए मामलों में दो SDM से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं। इनमें एक अधिकारी पर कृषि भूमि का नियमों के विरुद्ध गैर-कृषि उपयोग के लिए लैंड कन्वर्जन करने का आरोप है।

राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे 27 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग-अलग विभागों से जुड़े 21 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दे दी है। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इन मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। जिन अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है, उनमें दो उपखंड अधिकारी (SDM) और एक डिप्टी एसपी भी शामिल हैं।

सरकार ने फिलहाल सभी 27 अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। इन मामलों में जमीन के रूपांतरण में कथित अनियमितता, पद का दुरुपयोग, गलत तरीके से खातेदारी का दावा मंजूर कराने और आय से अधिक संपत्ति जुटाने जैसे आरोप शामिल हैं। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दी गई है।

जमीन से जुड़े मामलों में दो SDM पर आरोप मुख्यमंत्री की ओर से अभियोजन स्वीकृति दिए गए मामलों में दो SDM से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं। इनमें एक अधिकारी पर कृषि भूमि का नियमों के विरुद्ध गैर-कृषि उपयोग के लिए लैंड कन्वर्जन करने का आरोप है। जमीन के उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया में कथित अनियमितता को लेकर एसीबी ने मामला दर्ज किया था।

वहीं, दूसरे SDM पर पद का दुरुपयोग कर जमीन से जुड़े मामले में गलत फैसला देने का आरोप है। इस प्रकरण में जमीन की खातेदारी के दावे को कथित तौर पर गलत तरीके से डिक्री करवाने का मामला सामने आया था। अब अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

करोड़ों की अवैध संपत्ति के मामले में DSP पर कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एक डिप्टी एसपी के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी दी गई है। इस अधिकारी पर कथित तौर पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल रहने और अवैध रूप से पैसा लेकर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है।

एसीबी ने डिप्टी एसपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। अब मुख्यमंत्री से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि, आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद ही होगा।

कृषि विभाग के 5 अफसरों के खिलाफ मुकदमा अभियोजन स्वीकृति पाने वाले अधिकारियों में कृषि विभाग के सबसे ज्यादा पांच अफसर शामिल हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के तीन और वाणिज्यिक कर विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ भी मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, देवस्थान विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सहकारिता विभाग से जुड़े एक-एक मामले में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। इन मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप हैं।

राजस्थान लेखा सेवा के अफसर और BDO भी शामिल मुख्यमंत्री ने राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी (BDO) के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी में मामले दर्ज थे।