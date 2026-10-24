राजस्थान के 27 अफसरों के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का केस, 2 SDM और एक DSP भी शामिल
मुख्यमंत्री की ओर से अभियोजन स्वीकृति दिए गए मामलों में दो SDM से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं। इनमें एक अधिकारी पर कृषि भूमि का नियमों के विरुद्ध गैर-कृषि उपयोग के लिए लैंड कन्वर्जन करने का आरोप है।
राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे 27 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग-अलग विभागों से जुड़े 21 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दे दी है। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इन मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। जिन अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है, उनमें दो उपखंड अधिकारी (SDM) और एक डिप्टी एसपी भी शामिल हैं।
सरकार ने फिलहाल सभी 27 अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। इन मामलों में जमीन के रूपांतरण में कथित अनियमितता, पद का दुरुपयोग, गलत तरीके से खातेदारी का दावा मंजूर कराने और आय से अधिक संपत्ति जुटाने जैसे आरोप शामिल हैं। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दी गई है।
जमीन से जुड़े मामलों में दो SDM पर आरोप
मुख्यमंत्री की ओर से अभियोजन स्वीकृति दिए गए मामलों में दो SDM से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं। इनमें एक अधिकारी पर कृषि भूमि का नियमों के विरुद्ध गैर-कृषि उपयोग के लिए लैंड कन्वर्जन करने का आरोप है। जमीन के उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया में कथित अनियमितता को लेकर एसीबी ने मामला दर्ज किया था।
वहीं, दूसरे SDM पर पद का दुरुपयोग कर जमीन से जुड़े मामले में गलत फैसला देने का आरोप है। इस प्रकरण में जमीन की खातेदारी के दावे को कथित तौर पर गलत तरीके से डिक्री करवाने का मामला सामने आया था। अब अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
करोड़ों की अवैध संपत्ति के मामले में DSP पर कार्रवाई
भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एक डिप्टी एसपी के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी दी गई है। इस अधिकारी पर कथित तौर पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल रहने और अवैध रूप से पैसा लेकर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है।
एसीबी ने डिप्टी एसपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। अब मुख्यमंत्री से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि, आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद ही होगा।
कृषि विभाग के 5 अफसरों के खिलाफ मुकदमा
अभियोजन स्वीकृति पाने वाले अधिकारियों में कृषि विभाग के सबसे ज्यादा पांच अफसर शामिल हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के तीन और वाणिज्यिक कर विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ भी मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, देवस्थान विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सहकारिता विभाग से जुड़े एक-एक मामले में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। इन मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप हैं।
राजस्थान लेखा सेवा के अफसर और BDO भी शामिल
मुख्यमंत्री ने राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी (BDO) के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी में मामले दर्ज थे।
अभियोजन स्वीकृति किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी होती है। इसके मिलने के बाद जांच एजेंसी संबंधित मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, अभियोजन स्वीकृति मिलने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित अधिकारी दोषी साबित हो गया है। दोष का निर्धारण न्यायालय में सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।