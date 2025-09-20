rajasthan 20 year old youth attack 25 fractures gehlot criticizes bjp mla राजस्थान: 20 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला, 25 फ्रैक्चर; गहलोत का BJP विधायक पर कड़ा प्रहार, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: 20 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला, 25 फ्रैक्चर; गहलोत का BJP विधायक पर कड़ा प्रहार

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की मांग उठाने पर हुए जानलेवा हमले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। 20 वर्षीय युवक सूरज माली पर हुए इस हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा बीजेपी विधायक अर्जुनलाल जीनगर पर निशाना साधा है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 20 Sep 2025 08:10 PM
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की मांग उठाने पर हुए जानलेवा हमले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। 20 वर्षीय युवक सूरज माली पर हुए इस हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा बीजेपी विधायक अर्जुनलाल जीनगर पर निशाना साधा है। गहलोत ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या की नई तस्वीर बताया और कहा कि वह कपासन जाकर पीड़ित से मुलाकात करेंगे।

चित्तौड़गढ़ के धोबी खेड़ा गांव का रहने वाला सूरज माली लंबे समय से सोशल मीडिया पर स्थानीय विधायक को संबोधित करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहा था। इन वीडियो में उसने कपासन तालाब में मातृकुंडिया बांध का पानी लाने के चुनावी वादे की याद दिलाई थी। यही मुद्दा उसके लिए मुसीबत बन गया।

15 सितंबर की शाम सूरज अपने दोस्त के साथ लौट रहा था। इसी दौरान कुछ नकाबपोश हमलावरों ने उसे रोककर लोहे के सरियों और पाइपों से बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने खास तौर पर उसके पैरों पर वार किए, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। डॉक्टरों के मुताबिक, सूरज के शरीर में 25 से ज्यादा फ्रैक्चर आए हैं और गंभीर हालत के कारण उसका ऑपरेशन तक नहीं हो पाया।

हमले के बाद गहलोत ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि राजस्थान में अराजकता का माहौल है। बलात्कार, हत्या, चोरी और डकैती जैसे अपराध आम हो गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि अब भाजपा विधायक भी गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपासन में पानी के वादे की याद दिलाने पर युवक पर हमला होना लोकतंत्र की हत्या की नई तस्वीर है।

गहलोत ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस ऐसे विधायक पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगी? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है।

हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूरज का बयान दर्ज किया। पीड़ित ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और विधायक पर हमला करवाने का शक जताया। कपासन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

चार दिन बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि मदनलाल गुर्जर (23), राधेश्याम गुर्जर (27) और कैलाश गुर्जर (23) को पकड़ा गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों से हमले के पीछे की वजह और अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

इस घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपासन में धरना-प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। गहलोत के इस बयान के बाद अब यह मामला और भी गरमा गया है।

युवक सूरज माली का कहना है कि उसे पानी की मांग को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थीं।

