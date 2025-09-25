राजस्थान में 15 दिन की मासूम के साथ क्रूरता; मुंह में पत्थर ठूसकर फेवीक्विक से चिपकाया,पैर जलाया

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक 15 दिन के मासूम के साथ भयावह अत्याचार का मामला सामने आया है। बच्चे का एक पैर गर्म पत्थरों से जल चुका है, जबकि उसके मुंह में पत्थर ठूंसकर होंठ फेवीक्विक से चिपका दिए गए थे।

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक 15 दिन के मासूम के साथ भयावह अत्याचार का मामला सामने आया है। बच्चे का एक पैर गर्म पत्थरों से जल चुका है, जबकि उसके मुंह में पत्थर ठूंसकर होंठ फेवीक्विक से चिपका दिए गए थे। इसके चलते मासूम की पूरी बॉडी में संक्रमण फैल गया है और उसकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है।

मांडलगढ़ के बिजौलिया में सीता का कुंड मंदिर के पास सड़क से सटे जंगल में मंगलवार दोपहर यह हादसा सामने आया। चरवाहा बुजुर्ग हीरा लाल तेली बकरियों को चराने के दौरान अचानक बच्चे की सिसकियों की आवाज सुनकर चौंक गया। पहले तो आवाज रुक गई थी, लेकिन कुछ मिनट बाद पुनः उसी स्थान से मासूम की चीख सुनाई दी। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया।

जब पत्थरों के ढेर को हटाया गया, तो बच्चा तड़पता हुआ नजर आया। उसके मुंह में पत्थर फंसा हुआ था और होंठ फेवीक्विक से चिपके हुए थे। वहां खाली फेवीक्विक का रैपर भी पड़ा था। बच्चे को पास ही ढाबे पर ले जाया गया, वहीं बिजौलिया पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को भीलवाड़ा हायर सेंटर रेफर किया गया।

भीलवाड़ा जिला हॉस्पिटल की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. इंदिरा सिंह ने बताया कि बच्चे का वजन केवल तीन किलो है और वह बेहद कमजोर स्थिति में है। पूरे शरीर में संक्रमण फैल चुका है। फिलहाल चिकित्सकीय स्थिति गंभीर बनी हुई है और बच्चे की हालत स्थिर नहीं है।

मांडलगढ़ SI शंकर सिंह ने बताया कि पुलिस बीते 15 दिनों में मांडलगढ़ और बिजौलिया अस्पतालों में हुई सभी डिलीवरी के रिकॉर्ड खंगाल रही है। इसके अलावा, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल्स भी जांची जा रही हैं।

हीरा लाल तेली ने प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते बताया कि वह बकरियों को चराते समय पत्थरों के पास बैठा था कि अचानक सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत सोचा कि खुद बच्चे को निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए पहले अन्य लोगों को बुलाया। करीब 200 मीटर दूर मंदिर पर हेमराज गुर्जर, बाबू पंडित और वीरेंद्र सिंह को लेकर वापस आया और पत्थरों को धीरे-धीरे हटाया। जैसे ही बच्चे का मुंह साफ किया गया और पत्थर निकाला गया, मासूम जोर-जोर से रोने लगा।

मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और बच्चे को अस्पताल भेजा गया। बच्चों के साथ इस तरह की क्रूरता ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच में जुटी है।

इस घटना ने भीलवाड़ा के नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है। सभी लोग सवाल कर रहे हैं कि इतनी मासूमियत पर यह अत्याचार किसने और क्यों किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं और आरोपी की पहचान तथा गिरफ्तारी के लिए सभी सुराग जुटाए जा रहे हैं।

भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। डिलीवरी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल्स की जांच के बाद ही बच्चे के साथ हुई इस क्रूरता का पर्दाफाश होगा।