राजस्थान के 14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, ओलावृष्टि की चेतावनी; दोपहर बाद बदलेगा मौसम
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि यह बदलाव सोमवार दोपहर बाद तेजी से देखने को मिलेगा
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि यह बदलाव सोमवार दोपहर बाद तेजी से देखने को मिलेगा, जिससे दिनभर की गर्मी के बाद अचानक मौसम बिगड़ सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह स्थिति बनी है। इसी कारण बीकानेर, जोधपुर सहित कई संभागों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।
दोपहर बाद बदलेगा मौसम
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह तक ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम सामान्य या हल्का गर्म बना रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद अचानक तेज हवाओं के साथ बादल छाने लगेंगे। इसके बाद कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की घटनाएं हो सकती हैं।
राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं, कुछ स्थानों पर धूलभरी आंधी के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।
इन जिलों में ज्यादा असर
मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, उनमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू सहित आसपास के इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। IMD के अनुसार 6 और 7 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है।
क्यों बदल रहा है मौसम
मौसम में इस अचानक बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ है। यह एक नमी से भरा सिस्टम होता है, जो भूमध्यसागर क्षेत्र से आता है और उत्तर भारत में पहुंचकर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां बढ़ा देता है।
इस बार लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिसके कारण मौसम ज्यादा अस्थिर हो गया है। इसके चलते राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तूफान की स्थिति बनी हुई है।
किसानों के लिए चिंता
इस मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ सकता है। जिन फसलों की कटाई का समय चल रहा है, उनके खराब होने का खतरा बढ़ गया है। पहले भी राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच चुका है।
विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द तैयार फसलों की कटाई कर लें और सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि नुकसान को कम किया जा सके।
तापमान में गिरावट
बारिश और बादलों की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से जहां गर्मी बढ़ने लगी थी, वहीं अब इस बदलाव के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।
हालांकि, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और 8-10 अप्रैल के बाद फिर से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है।
लोगों के लिए सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर तेज आंधी और बिजली गिरने की स्थिति में खुले स्थानों से दूर रहने, पेड़ों के नीचे खड़े न होने और सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में मौसम का यह अचानक बदलाव अगले 24 से 48 घंटों तक असर दिखा सकता है। ऐसे में लोगों और प्रशासन दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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