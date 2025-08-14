rajasthan 14 august 1947 freedom story क्यों खास है 14 अगस्त का दिन राजस्थान के लिए, जानिए छोटे शहर उस रात कैसे सिंध बन गए थे?, Jaipur Hindi News - Hindustan
rajasthan 14 august 1947 freedom story

क्यों खास है 14 अगस्त का दिन राजस्थान के लिए, जानिए छोटे शहर उस रात कैसे सिंध बन गए थे?

14 अगस्त 1947—यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बड़ा राजनीतिक मोड़ थी, लेकिन सिंधी समाज के लिए यह केवल तारीख नहीं

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेरThu, 14 Aug 2025 03:05 PM
14 अगस्त 1947—यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बड़ा राजनीतिक मोड़ थी, लेकिन सिंधी समाज के लिए यह केवल तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म बन गई, जिसकी टीस आज भी महसूस होती है। इसी दिन भारत का विभाजन हुआ और सिंध प्रांत, जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा था, पाकिस्तान में चला गया। सिंधी समुदाय को अपना वतन छोड़कर जान बचाकर भारत आना पड़ा।

यह सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, यह सिंधियों की आत्मा का विछोह था। पीढ़ियों से जिस जमीन से नाता था, जहां रिश्ते, यादें और परंपराएं बसी थीं, वहां से एक रात में बेदखल कर दिया गया। धमकियां मिलीं-भाग जाओ, वरना मार दिए जाओगे।

अजमेर के रीजनल कॉलेज से रिटायर्ड फार्मासिस्ट किशन टेवाणी (84) विभाजन की यादों को आज भी नहीं भूल पाए हैं। वह उस समय केवल 5 साल के थे। टेवाणी बताते हैं, “हम अमरकोट शहर में रहते थे। एक दिन अचानक कहा गया कि भाग जाओ, भारत के टुकड़े हो गए हैं, मार-काट शुरू हो गई है। अब सिंध छोड़ना होगा।”

परिवार ने हैदराबाद से ट्रेन का एक कोच बुक करवाया। जान बचाते हुए ट्रेन से पाली और फिर ब्यावर पहुंचे। हालात इतने खराब थे कि ट्रेन के डिब्बों के ऊपर बैठना पड़ा। स्टीम इंजन से निकलते अंगारों से झुलसते हुए यात्रा की गई।

टेवाणी बताते हैं, ब्यावर पहुंचे तो वहां भी कर्फ्यू लगा हुआ था। पिता वाधुमल कांग्रेस के नेता थे और उनका वारंट पहले ही निकल चुका था। वे अंडरग्राउंड थे। परिवार के लोग हमें छुपाकर ला रहे थे। कानों में बस ‘इनको काट दो’ की आवाजें गूंज रही थीं। सारा सामान, घर और देश पीछे छूट गया था।”

अजमेर निवासी टीकमदास कोटवानी उस वक्त 4 साल के थे। उन्हें ज्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन डर का माहौल आज भी जेहन में है। “पिता ने छिपाते हुए व्यवस्था की और हम जोधपुर पहुंचे। वहां कुछ समय तक ठहरे। लेकिन हालात ऐसे थे कि घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी।

वो बताते हैं, पिता सदमे में चले गए थे। मां ने मजदूरी करके हमें पाला। वह समय बहुत कठिन था। किसी को नहीं पता था कि भविष्य कैसा होगा।

विभाजन के इस दर्द को भूला नहीं जा सकता, लेकिन सिंधी समाज ने इसे अपनी ताकत बना लिया है। हर साल 14 अगस्त को ‘सिंध स्मृति दिवस’ मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह बताया जा सके कि उन्होंने क्या खोया और कैसे फिर से खड़े हुए।

कई बुजुर्गों की आंखें नम हो जाती हैं जब वे सिंध की गलियों, घरों और खेतों की बात करते हैं। उनका कहना है कि भले ही उन्होंने भारत में नई जिंदगी शुरू की हो, लेकिन सिंध उनका पहला प्यार है। वह मिट्टी, वह हवा, वह बोली—सब कुछ आज भी उनकी रगों में दौड़ता है।

सिंध एक भूगोल नहीं, एक भावना है—और यह भावना हर साल 14 अगस्त को और मजबूत होती है, जब पूरा सिंधी समाज एकत्र होकर अपने अतीत को सलाम करता है और भविष्य के लिए उम्मीदें संजोता है।

1947

