राजस्थान में 13 सिविल लाइन से तय हो रहा अंता का समीकरण ? वसुंधरा राजे से मिले मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष

राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को भले पिछले कुछ समय से सार्वजनिक रूप से “साइलेंट मोड” में बताया जा रहा हो, लेकिन अंता उपचुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा की रणनीति में ‘राजे फैक्टर’ आज भी निर्णायक है।

13 सिविल लाइन यानी राजे का सरकारी आवास पिछले दो दिनों से भाजपा का सबसे बड़ा सियासी केंद्र बन चुका है। यहीं से उपचुनाव की रूपरेखा, टिकट चयन, और नैरेटिव सेट करने की रणनीति तय हो रही है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात ने स्पष्ट कर दिया कि अंता उपचुनाव का असली कमान किसके हाथ में है।

भले ही औपचारिक रूप से नेतृत्व की बागडोर संगठन के पास है, लेकिन फैसलों का अंतिम समीकरण राजे के अनुभव और प्रभाव पर ही टिकता दिख रहा है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, राजे ने बैठक में न सिर्फ उम्मीदवार चयन बल्कि प्रचार अभियान की टोन और लोकल रणनीति तक पर सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष की ‘राजे मुलाकात’ के बाद जो भी राजनीतिक संदेश गया, वह साफ है राजस्थान की भाजपा राजनीति में राजे को दरकिनार करना संभव नहीं है।

अंता विधानसभा सीट झालावाड़-बारां क्षेत्र में आती है, जो लंबे समय से वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में राजे की पकड़ इतनी मजबूत रही है कि हर चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय यहां उनके संगठनात्मक नेटवर्क और जनसंपर्क को जाता है।

अब जब उपचुनाव में टिकट को लेकर चर्चा तेज है, तो इस बार भी समीकरण उन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं।

राजे कंवरलाल मीणा के परिवार को टिकट देने की पक्षधर हैं, जबकि पार्टी के कुछ नेता प्रभुलाल सैनी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राजे ने सैनी के नाम पर स्पष्ट असहमति जताई है।

यह असहमति केवल टिकट को लेकर नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन का संकेत है।

भाजपा के भीतर यह भी माना जा रहा है कि अगर अंता में उम्मीदवार राजे की पसंद का नहीं हुआ और नतीजा पार्टी के पक्ष में नहीं आया, तो संगठन को इसका राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

पिछले कुछ महीनों में वसुंधरा राजे ने अपने सार्वजनिक बयान सीमित रखे हैं। लेकिन उनका नेटवर्क खासकर पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं के बीच आज भी उतना ही सक्रिय है जितना सत्ता में रहते समय था।

अंता उपचुनाव ने यह दिखा दिया है कि राजे भले ही मंच पर कम दिखें, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी पकड़ पहले जैसी ही मजबूत है।

भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी स्वीकारते हैं कि झालावाड़-बारां क्षेत्र में चुनावी सफलता का रास्ता “राजे के भरोसे” से होकर ही गुजरता है। यही कारण है कि भाजपा की हर महत्वपूर्ण बैठक या रणनीति चर्चा में अब राजे की मौजूदगी ‘अनिवार्य’ हो गई है।

भाजपा के भीतर इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है क्या राजे संगठन का हिस्सा हैं या उसके समानांतर एक केंद्र?

अंता उपचुनाव इसका जवाब देगा।

अगर भाजपा यहां जीतती है, तो यह साबित होगा कि राजे और संगठन की तालमेल वाली रणनीति सफल रही।

अगर हार हुई, तो यह संगठन के लिए “राजे को अनदेखा करने की कीमत” मानी जाएगी।

भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ दोनों यह जानते हैं कि पार्टी को इस चुनाव में राजे के अनुभव और जमीनी नेटवर्क की जरूरत है। यही कारण है कि प्रदेशाध्यक्ष की पहली मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई और दूसरी सीधी राजे के आवास 13 सिविल लाइन पर।

भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने की योजना तैयार की है, लेकिन मैदान में नैरेटिव सेट करने की जिम्मेदारी राजे के भरोसेमंद नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही है।

राजे का संगठनात्मक दायरा और व्यक्तिगत पकड़ इस क्षेत्र में इतनी गहरी है कि बिना उनके नेटवर्क के भाजपा की कोई भी रणनीति अधूरी रहती है।

इसलिए अंता में भाजपा का असली मुकाबला भाया से नहीं, बल्कि राजे के प्रभाव को सही दिशा में इस्तेमाल करने की क्षमता से है।

अंता उपचुनाव ने भाजपा के भीतर एक बात फिर से साफ कर दी

वसुंधरा राजे आज भी राजस्थान भाजपा की सबसे प्रभावशाली शक्ति हैं।

भले ही चेहरा अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हो और संगठन की बागडोर मदन राठौड़ के पास, लेकिन पार्टी की रणनीति की धुरी अब भी 13 सिविल लाइन से ही घूमती है।