बिना GPS के दौड़ रहीं राजस्थान की 108-104 एम्बुलेंस, इमरजेंसी में लोकेशन ही सबसे बड़ी बाधा बनी; पढ़िए पूरी खबर

राजस्थान में सड़क हादसों और मेडिकल इमरजेंसी के बढ़ते मामलों के बीच 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश की इन अहम जीवनरक्षक सेवाओं में आज भी जीपीएस आधारित लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। नतीजा यह कि गंभीर हालात में एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने में अनावश्यक देरी हो रही है, और कई बार यह देरी मरीज की जान पर भारी पड़ जाती है।

स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर समस्या को देखते हुए अब गृह विभाग से 108 और 104 एम्बुलेंस कॉल सेंटर को जीपीएस आधारित मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग सुविधा से जोड़ने की औपचारिक मांग की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक डॉ. अमित यादव ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखकर व्यवस्था में तकनीकी सुधार की जरूरत बताई है।

फोन पर लोकेशन पूछकर चल रही एम्बुलेंस

फिलहाल प्रदेश में जब कोई व्यक्ति 108 या 104 नंबर पर इमरजेंसी कॉल करता है, तो कॉल सेंटर पर बैठे ऑपरेटर को कॉल करने वाले से मौखिक रूप से लोकेशन पूछनी पड़ती है। ऑपरेटर उसी जानकारी के आधार पर एम्बुलेंस ड्राइवर को मैसेज भेजता है। इसके बाद ड्राइवर रास्ते में बार-बार कॉलर से संपर्क कर लोकेशन कन्फर्म करता है।

लेकिन यह प्रक्रिया कई बार उलझन भरी साबित होती है। ग्रामीण इलाकों, हाईवे या अनजान जगहों पर कॉलर सही लोकेशन नहीं बता पाता। कहीं मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है तो कहीं कॉल कट जाती है। ऐसे में एम्बुलेंस भटकती रहती है और कीमती समय निकल जाता है।

बढ़ते हादसे, बढ़ता रिस्पॉन्स टाइम

राजस्थान में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे मामलों में ‘गोल्डन आवर’ के भीतर मरीज को अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। लेकिन जीपीएस सुविधा के अभाव में एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है। कई मामलों में घायल मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उसकी हालत गंभीर हो जाती है या जान का खतरा तक पैदा हो जाता है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अगर कॉल करते ही कॉलर की मोबाइल जीपीएस लोकेशन सिस्टम पर दिख जाए, तो एम्बुलेंस को सीधे और तेज रास्ते से घटनास्थल तक पहुंचाया जा सकता है।

112 पर है सुविधा, 108-104 पीछे क्यों?

दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के आपातकालीन नंबर 112 पर यह सुविधा पहले से मौजूद है। 112 पर आने वाली कॉल्स को API सिस्टम के जरिए ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कॉल करने वाले की लाइव जीपीएस लोकेशन तुरंत ट्रेस हो जाती है। पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं उसी आधार पर मौके पर पहुंचती हैं।

लेकिन 108 और 104 जैसी मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं अब भी इस तकनीक से वंचित हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग अब इन्हें भी जीपीएस आधारित सिस्टम से जोड़ने की मांग कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की दलील

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह एकीकृत कर 112 नंबर से नहीं जोड़ा जाता, तब तक 108 और 104 के लिए अलग से जीपीएस आधारित कॉलर लोकेशन ट्रैकिंग सुविधा बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ एम्बुलेंस की पहुंच तेज होगी, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

तकनीक से बदलेगी तस्वीर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो राजस्थान की एम्बुलेंस सेवा में बड़ा बदलाव आ सकता है। कॉल सेंटर पर बैठे ऑपरेटर को कॉलर से बार-बार लोकेशन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइवर को सीधे मैप आधारित लोकेशन मिल जाएगी और रिस्पॉन्स टाइम में उल्लेखनीय कमी आएगी।