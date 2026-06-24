राजा राजा होता है प्रजा प्रजा; जयपुर के होटल में दोस्त की हत्या के बाद फेसबुक LIVE

जिन दोस्तों के साथ वह ठहरे हुए थे, वे सभी होटल छोड़कर जा चुके थे। पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि गुरु प्रसाद को गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी वहां से निकल गए थे। किसी ने मदद नहीं बुलाई और न ही अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की।

जयपुर के नारायण विहार इलाके में स्थित एक होटल के कमरे में मिली 38 वर्षीय शेयर मार्केट कारोबारी गुरु प्रसाद चौधरी की लाश सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे के टूटने की दास्तां है, जो उन्होंने अपने दोस्तों पर किया था। जिन लोगों के साथ वह पिछले दो दिन से हंसी-मजाक, पार्टी और वक्त बिता रहे थे, उन्हीं पर अब उनकी मौत का आरोप है।

घर से निकले, लेकिन लौटकर नहीं आए सोमवार दोपहर जब गुरु प्रसाद घर से निकले थे, तब परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी विदाई साबित होगी। उन्होंने घरवालों से सिर्फ इतना कहा था कि दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। परिवार को चिंता भी नहीं हुई, क्योंकि वह पहले भी कई बार दोस्तों के साथ दो-तीन दिन के लिए चले जाते थे। लेकिन इस बार कहानी अलग थी।

होटल के कमरे में बदला माहौल होटल के एक कमरे में कई दोस्त जमा थे। बातचीत, हंसी-मजाक और शराब पार्टी का दौर चल रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आरोप है कि नशे में धुत दोस्तों ने गुरु प्रसाद पर हमला कर दिया।

कमरे के अंदर क्या हुआ? कमरे के अंदर क्या-क्या हुआ, इसका पूरा सच अभी जांच का हिस्सा है, लेकिन जब होटल स्टाफ ने रात में कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य चौंकाने वाला था। बेड पर गुरु प्रसाद की निर्जीव देह पड़ी थी। शरीर पर चोटों के निशान थे। चादर पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वहां मौजूद लोग गायब थे।

दोस्त छोड़ गए मौत के हवाले जिन दोस्तों के साथ वह ठहरे हुए थे, वे सभी होटल छोड़कर जा चुके थे। पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि गुरु प्रसाद को गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी वहां से निकल गए थे। किसी ने मदद नहीं बुलाई और न ही अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की।

फेसबुक लाइव ने बढ़ाया रहस्य इस वारदात का सबसे सनसनीखेज पहलू हत्या के बाद सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि होटल से निकलने के बाद आरोपियों ने गाड़ी में बैठकर फेसबुक लाइव किया था। इस लाइव वीडियो में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे और कथित तौर पर हत्या का जिक्र भी कर रहे थे।

‘राजा और प्रजा’ वाली बात का क्या मतलब? वीडियो में ऐसे शब्द बोले गए, जिन्होंने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। “राजा, राजा होता है और प्रजा, प्रजा होती है” जैसे संवाद अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन गए हैं। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि इन शब्दों के पीछे आखिर क्या संकेत छिपा था।

नशे का दुस्साहस या सोची-समझी हरकत? हत्या के बाद फेसबुक लाइव करना सिर्फ कानून से बच निकलने की कोशिश थी या फिर नशे में किया गया दुस्साहस, यह सवाल अब जांच के केंद्र में है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की भूमिका क्या थी और वारदात के समय कमरे में आखिर कौन-कौन मौजूद था।

होटल कनेक्शन भी जांच के घेरे में मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होटल से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि जिस होटल में यह पूरी घटना हुई, उसका संबंध आरोपियों में शामिल एक युवक के परिवार से बताया जा रहा है। इससे पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है।

सीसीटीवी और डिजिटल सबूतों पर नजर होटल के सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ के बयान और मोबाइल फोन की लोकेशन खंगाली जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि डिजिटल सबूत इस हत्याकांड की कई परतों को खोल सकते हैं और वारदात की पूरी टाइमलाइन सामने आ सकती है।

वीडियो डिलीट, लेकिन बच गए सबूत बुधवार सुबह जब गुरु प्रसाद की मौत की खबर फैली तो फेसबुक लाइव वीडियो को डिलीट कर दिया गया। लेकिन तब तक वीडियो की जानकारी पुलिस तक पहुंच चुकी थी। अब यह वीडियो जांच का अहम हिस्सा बन चुका है।

परिवार के हिस्से आया इंतजार और दर्द सबसे बड़ा सवाल उस परिवार के सामने है, जो मंगलवार रात तक अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा था। रात करीब तीन बजे जब पुलिस घर पहुंची तो परिवार को बताया गया कि गुरु प्रसाद होटल के कमरे में मिले हैं। परिजन जब वहां पहुंचे तो सामने बेटे और भाई की लाश थी।