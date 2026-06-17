राहुल गांधी की ट्रेन लेट हो सकती है, डोटासरा ने मोदी-शाह का नाम लेकर कह दी बड़ी बात
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कोटा को देश की युवा शक्ति का केंद्र बताते हुए कहा कि यह केवल राजस्थान का शहर नहीं, बल्कि पूरे भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों विद्यार्थी यहां शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को कोटा में भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहें तो राहुल गांधी की ट्रेन लेट करा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कोटा दौरा हर हाल में होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार कर रखी हैं और जरूरत पड़ने पर चार्टर विमान की व्यवस्था भी की गई है।
मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम ट्रेन से कोटा पहुंचने का है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह सतर्क और तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार विपक्ष के कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी आशंका को देखते हुए पार्टी ने सभी संभावित विकल्प तैयार रखे हैं ताकि राहुल गांधी का निर्धारित कार्यक्रम प्रभावित न हो।
कांग्रेस संगठन अलर्ट मोड पर
डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर कांग्रेस संगठन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं और बड़ी संख्या में छात्र, युवा तथा कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे।
“कोटा में पूरा हिंदुस्तान बसता है”
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कोटा को देश की युवा शक्ति का केंद्र बताते हुए कहा कि यह केवल राजस्थान का शहर नहीं, बल्कि पूरे भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों विद्यार्थी यहां शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं।
उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने संवाद के लिए कोटा को इसलिए चुना है क्योंकि यहां पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र मौजूद हैं। यहां युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की समस्याओं को समझने और उनकी आवाज सुनने का बेहतर अवसर मिलेगा।”
छात्रों की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश
डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं, छात्रों और आम लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। कोटा का कार्यक्रम भी उसी अभियान का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि छात्रों की समस्याएं और उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। युवाओं के सामने मौजूद चुनौतियों पर गंभीरता से विचार किया जाए और सरकार को उनके मुद्दों पर जवाबदेह बनाया जाए।
भाजपा पर लगाया विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप
भाजपा पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखती रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राहुल गांधी का कोटा दौरा सफल रहेगा और बड़ी संख्या में छात्र तथा युवा इसमें भाग लेंगे।
ओम बिरला पर भी साधा निशाना
इस दौरान डोटासरा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओम बिरला एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक पद पर हैं, इसलिए उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ हों।
डोटासरा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके स्वागत के बजाय कार्यक्रम में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टर और बैनर हटाने जैसी घटनाएं लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान ओम बिरला को दो बार विधानसभा में आमंत्रित किया गया था और उन्हें सम्मानपूर्वक मंच दिया गया था। इसी तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी सम्मानपूर्वक स्वागत किया था।
डोटासरा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी देश की जनता की आवाज उठाते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। ऐसे में उनके कोटा आगमन का स्वागत होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गलत राजनीतिक परंपराएं शुरू कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं हैं।
राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है और अब सभी की नजरें राहुल गांधी के कोटा आगमन तथा उनके छात्र संवाद कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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