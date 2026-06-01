डोटासरा-जूली की जोड़ी दूसरे राज्यों के लिए मिसाल; राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की थपथपाई पीठ

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने सोमवार को राजस्थान कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता की खुलकर सराहना की। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचते ही राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बेहतर तालमेल को राजस्थान की बड़ी ताकत बताते हुए कहा

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने सोमवार को राजस्थान कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता की खुलकर सराहना की। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचते ही राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बेहतर तालमेल को राजस्थान की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस आगामी चुनावी रणनीतियों और संगठनात्मक मजबूती पर फोकस कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन अवसर पर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राहुल ने संगठन में समन्वय और टीमवर्क को जीत की सबसे बड़ी शर्त बताया।

चिंतन शिविर में संगठन को दिया एकजुटता का संदेश पुष्कर स्थित वाइल्ड रोज रिसॉर्ट में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने राजस्थान के 50 जिला कांग्रेस अध्यक्षों और दिल्ली के 15 जिला अध्यक्षों समेत प्रदेश पदाधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाने और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने पर चर्चा हुई।

राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का डोटासरा और जूली के तालमेल की सार्वजनिक रूप से तारीफ करना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिला अध्यक्षों के परिवारों से भी मिले राहुल इस कार्यक्रम की एक खास बात यह रही कि जिला अध्यक्षों के परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया। राजस्थान और दिल्ली के कुल 65 जिला अध्यक्षों के परिवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

राहुल गांधी ने सभी परिवारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल ने संगठन को मजबूत बनाने में परिवारों के योगदान की भी सराहना की।

डीडवाना-कुचामन कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेता मोहम्मद रमजान ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान पुराने दिनों की यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि शुरुआती चुनावों के दौरान कार्यकर्ताओं ने किस तरह मेहनत कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया था।

किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत राहुल गांधी सोमवार सुबह करीब 10:05 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी Sukhjinder Singh Randhawa और पूर्व उपमुख्यमंत्री Sachin Pilot एयरपोर्ट पहुंचे।

इस दौरान किशनगढ़ विधायक Vikas Choudhary ने राहुल गांधी को पारंपरिक प्रतीक के रूप में हल भेंट किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से पुष्कर के लिए रवाना हुए।

खड़गे का कार्यक्रम अंतिम समय में रद्द कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Mallikarjun Kharge का भी चिंतन शिविर के समापन सत्र में शामिल होने का कार्यक्रम था। हालांकि अंतिम समय में किसी कारणवश उनका दौरा रद्द हो गया। इसके बावजूद राहुल गांधी की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया।

क्यों महत्वपूर्ण है राहुल का यह संदेश? राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन कांग्रेस संगठन को पुनर्गठित करने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में राहुल गांधी का डोटासरा और जूली के तालमेल को राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बताना साफ संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व राजस्थान इकाई को एकजुट और सक्रिय संगठन के रूप में देख रहा है।