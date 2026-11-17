बेबुनियाद बातें करने से कुछ नहीं होगा; राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोपों पर गरजी दिया कुमारी
दिया कुमारी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के कामकाज की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से फोन टैपिंग को लेकर लगाए गए आरोपों पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वह अक्सर ऐसी बातें करते हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें फोन टैपिंग को लेकर कोई संदेह है तो उन्हें इसकी विधिवत जांच करवानी चाहिए। बिना किसी ठोस सबूत के केवल आशंकाओं के आधार पर बयानबाजी करना उचित नहीं है।
दिया कुमारी ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाना और अपनी आशंका जाहिर करना अलग बात है, लेकिन किसी गंभीर विषय को लेकर बिना आधार के आरोप लगाना सही नहीं है। राहुल गांधी को अगर लगता है कि फोन टैपिंग जैसी कोई गतिविधि हुई है तो उन्हें संबंधित स्तर पर इसकी जांच की मांग करनी चाहिए। जांच के जरिए ही किसी भी आरोप की वास्तविकता सामने आ सकती है। केवल बयान देने से किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो जाती।
उपमुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बेबुनियाद बातों से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। किसी भी राजनीतिक दल या नेता को आरोप लगाने से पहले तथ्यों और आधारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर साफ किया कि बिना ठोस जानकारी के इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी जानी चाहिए।
पीएम मोदी के कामकाज का किया जिक्र
दिया कुमारी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के कामकाज की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो। प्रधानमंत्री देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश की जनता सरकार के कामकाज को देख रही है। विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और सरकार की प्राथमिकताओं से लोग भली-भांति परिचित हैं। जनता के सामने सरकार का काम और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप दोनों हैं। ऐसे में लोग खुद तय कर सकते हैं कि कौन विकास के लिए काम कर रहा है और कौन केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में उलझा हुआ है।
आरोपों की जांच कराने की दी नसीहत
फोन टैपिंग के मुद्दे पर दिया कुमारी की प्रतिक्रिया को विपक्ष के आरोपों पर भाजपा की ओर से दिए गए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक तरफ राहुल गांधी के आरोपों को आधारहीन बताया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जांच का रास्ता अपनाने की सलाह भी दी। उनका कहना था कि अगर किसी नेता के पास इस तरह के आरोपों से जुड़ी कोई ठोस जानकारी या आशंका है तो उसे सामने लाकर जांच करवानी चाहिए।
दिया कुमारी ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि राजनीतिक बयानबाजी के बजाय तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है। सरकार के कामकाज का आकलन जनता अपने स्तर पर कर रही है और केवल आरोप लगाने से वास्तविकता नहीं बदलती।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।