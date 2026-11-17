दिया कुमारी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के कामकाज की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं।

दिया कुमारी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के कामकाज की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से फोन टैपिंग को लेकर लगाए गए आरोपों पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वह अक्सर ऐसी बातें करते हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें फोन टैपिंग को लेकर कोई संदेह है तो उन्हें इसकी विधिवत जांच करवानी चाहिए। बिना किसी ठोस सबूत के केवल आशंकाओं के आधार पर बयानबाजी करना उचित नहीं है।

दिया कुमारी ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाना और अपनी आशंका जाहिर करना अलग बात है, लेकिन किसी गंभीर विषय को लेकर बिना आधार के आरोप लगाना सही नहीं है। राहुल गांधी को अगर लगता है कि फोन टैपिंग जैसी कोई गतिविधि हुई है तो उन्हें संबंधित स्तर पर इसकी जांच की मांग करनी चाहिए। जांच के जरिए ही किसी भी आरोप की वास्तविकता सामने आ सकती है। केवल बयान देने से किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो जाती।

उपमुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बेबुनियाद बातों से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। किसी भी राजनीतिक दल या नेता को आरोप लगाने से पहले तथ्यों और आधारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर साफ किया कि बिना ठोस जानकारी के इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी जानी चाहिए।

पीएम मोदी के कामकाज का किया जिक्र दिया कुमारी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के कामकाज की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो। प्रधानमंत्री देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश की जनता सरकार के कामकाज को देख रही है। विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और सरकार की प्राथमिकताओं से लोग भली-भांति परिचित हैं। जनता के सामने सरकार का काम और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप दोनों हैं। ऐसे में लोग खुद तय कर सकते हैं कि कौन विकास के लिए काम कर रहा है और कौन केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में उलझा हुआ है।

आरोपों की जांच कराने की दी नसीहत फोन टैपिंग के मुद्दे पर दिया कुमारी की प्रतिक्रिया को विपक्ष के आरोपों पर भाजपा की ओर से दिए गए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक तरफ राहुल गांधी के आरोपों को आधारहीन बताया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जांच का रास्ता अपनाने की सलाह भी दी। उनका कहना था कि अगर किसी नेता के पास इस तरह के आरोपों से जुड़ी कोई ठोस जानकारी या आशंका है तो उसे सामने लाकर जांच करवानी चाहिए।