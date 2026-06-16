जन शताब्दी एक्सप्रेस से कल कोटा आएंगे राहुल गांधी, गहलोत का दावा- छात्रों को धमकाया जा रहा
आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर युवाओं के समर्थन में एक संदेश जारी किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवाओं को मेहनत का फल नहीं,
देशभर में NEET पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों को लेकर युवाओं में बढ़ते आक्रोश के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जून से एक बड़े देशव्यापी छात्र आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का आगाज राजस्थान के कोटा से होगा, जिसे देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को ‘छात्रों की गूंज’ नाम दिया है।
राहुल गांधी इस कार्यक्रम के लिए किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत नहीं, बल्कि आम यात्री की तरह दिल्ली से जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए कोटा पहुंचेंगे। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इसमें कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। राहुल गांधी करीब साढ़े चार घंटे तक सीधे छात्रों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनसे सुझाव लेंगे।
छात्रों से सीधा संवाद करेंगे राहुल
कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान वे NEET, JEE समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में सामने आ रही खामियों, पेपर लीक की घटनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी से जुड़े मुद्दों को समझना है।
पार्टी का कहना है कि छात्रों के अनुभव और सुझावों के आधार पर इन मुद्दों को संसद और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा। कांग्रेस इसे केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय मंच देने की पहल बता रही है।
गहलोत ने भाजपा पर लगाया दबाव बनाने का आरोप
राहुल गांधी के दौरे से पहले राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने की कोशिश की जा रही है।
गहलोत का दावा है कि कोटा के सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय से जुड़े कुछ लोग कोचिंग संस्थानों, पेइंग गेस्ट (PG) और गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव बना रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वे अपने यहां रहने वाले छात्रों को कार्यक्रम में जाने से रोकें। गहलोत ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए निंदनीय करार दिया है। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना
आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर युवाओं के समर्थन में एक संदेश जारी किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवाओं को मेहनत का फल नहीं, बल्कि सपना देखने की सजा मिल रही है।
राहुल गांधी ने लिखा कि हर पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षा और रुकी हुई भर्ती केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि जब सरकार युवाओं की बात सुनने से इनकार कर दे, तब आवाज को और बुलंद करना जरूरी हो जाता है। राहुल ने दावा किया कि 17 जून को कोटा से उठने वाली आवाज पूरे देश में गूंजेगी।
रेलवे वीडियो को लेकर भी विवाद
इस बीच राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। वीडियो को पटलीपुत्र रेलवे स्टेशन का बताते हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों की भीड़ और ट्रेनों की कमी का दावा किया गया था।
हालांकि पूर्व मध्य रेलवे ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वीडियो पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन का नहीं है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति संभवतः थकान या बीमारी के कारण अस्वस्थ था और किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।
देशभर में चलेगा अभियान, ये हैं प्रमुख मांगें
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के अनुसार ‘छात्रों की गूंज’ आंदोलन कोटा तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अगले चरण 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे।
इस अभियान के जरिए कांग्रेस चार प्रमुख मांगें उठा रही है— NEET परीक्षा का विकेंद्रीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस समाप्त करना, पेपर लीक मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन देशभर के छात्रों के अधिकारों और भविष्य की लड़ाई बनेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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