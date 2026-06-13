राहुल गांधी कोटा से छेड़ेंगे पेपरलीक के खिलाफ देशव्यापी मुहिम

17 जून को राजस्थान के कोटा में आयोजित होने वाले स्टूडेंट सम्मेलन में राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अन्य राज्यों में भी इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करेगी।

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपरलीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे और पेपरलीक समेत युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देशव्यापी छात्र आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं और अब इसी मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी की गई है। कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान लाखों युवाओं की उन समस्याओं को सामने लाएगा, जो पेपरलीक, भर्ती घोटालों, परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के अभाव से प्रभावित हुए हैं।

कोटा से होगी अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा में आयोजित होने वाले स्टूडेंट सम्मेलन में राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अन्य राज्यों में भी इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करेगी। कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन होंगे।

कांग्रेस का कहना है कि इन सम्मेलनों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, युवा संगठनों, शिक्षकों और पेपरलीक से प्रभावित युवाओं को एक मंच पर लाया जाएगा। यहां छात्र अपने अनुभव साझा करेंगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाएंगे।

प्रभावित युवाओं को मिलेगा मंच केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बार-बार सामने आ रहे पेपरलीक मामलों और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने युवाओं के भविष्य पर गंभीर असर डाला है। ऐसे में सम्मेलनों के जरिए उन युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जो इन घटनाओं से सीधे प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाना भी है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां और जिला कांग्रेस कमेटियां इस अभियान के तहत छात्रों और शिक्षकों से संपर्क कर उन्हें जोड़ने का काम करेंगी।

राजस्थान और कोटा क्यों चुना गया? कांग्रेस ने अभियान की शुरुआत के लिए राजस्थान के कोटा को चुना है, जिसके पीछे राजनीतिक और व्यावहारिक दोनों कारण माने जा रहे हैं। कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं।

नीट पेपरलीक विवाद के बाद देशभर के छात्रों में जो नाराजगी देखने को मिली, उसका बड़ा हिस्सा कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में भी महसूस किया गया। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां से उठाई गई आवाज राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।

पहले भी छात्रों से संवाद कर चुके हैं राहुल राहुल गांधी का कोटा और छात्रों से संवाद का पुराना संबंध भी रहा है। दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब यात्रा कोटा से गुजरी थी, तब राहुल गांधी ने कोचिंग छात्रों से मुलाकात कर उनके अनुभव और समस्याएं सुनी थीं। अब एक बार फिर राहुल गांधी उसी शहर से छात्रों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं।