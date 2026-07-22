राहुल गांधी तब कहाँ थे जब राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए? कांग्रेस के प्रदर्शन पर गरजे सांसद डॉ. सतीश पूनियाँ

प्रधानमंत्री आवास के घेराव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉ. पूनियाँ ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इस अधिकार की भी एक मर्यादा है।

प्रधानमंत्री आवास घेरने को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियाँ ने संसद परिसर में कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए कथित पेपर लीक मामलों का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि “जब राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए थे, तब राहुल गांधी आखिर कहाँ चले गए थे?”

डॉ. पूनियाँ ने कहा कि आज कांग्रेस युवाओं और लोकतंत्र की बात कर रही है, लेकिन जब राजस्थान में लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर बार-बार लीक हो रहे थे, तब कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह मौन था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय राहुल गांधी ने न तो राज्य सरकार से जवाब मांगा और न ही किसी तरह की सार्वजनिक नाराजगी जताई।

‘पहले अपनी सरकार से जवाब मांगते राहुल गांधी’ भाजपा सांसद ने कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में युवाओं के हितैषी होते तो सबसे पहले अपनी ही पार्टी की तत्कालीन राजस्थान सरकार से जवाब मांगते। उन्होंने कहा कि उस दौर में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित किया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई।

पूनियाँ ने कहा, “आज जो लोग लोकतंत्र बचाने और युवाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, वे उस समय चुप थे जब राजस्थान में बार-बार भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे थे। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र और राजनीतिक पाखंड है।”

PM आवास घेराव पर कांग्रेस को घेरा प्रधानमंत्री आवास के घेराव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉ. पूनियाँ ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इस अधिकार की भी एक मर्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा को चुनौती देना या सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बनाना उचित नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा किसी भी राजनीतिक आंदोलन से ऊपर है। विरोध का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई भी कदम स्वीकार्य नहीं हो सकता।

‘देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश’ डॉ. पूनियाँ ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा प्रदर्शन केवल राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे आंदोलनों के जरिए देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।

उनके मुताबिक, “यह कांग्रेस का पाखंड है। यह केवल फेस सेविंग की राजनीति है। ऐसे कदमों से देश में अस्थिरता और अराजकता पैदा करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी।”

मीडिया और सुरक्षाबलों पर हमले की निंदा प्रदर्शन के दौरान मीडिया और सुरक्षाबलों के साथ कथित धक्का-मुक्की और हमलों को लेकर पूछे गए सवाल पर भी डॉ. पूनियाँ ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध के दौरान हिंसा या अव्यवस्था की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और सुरक्षाबल देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में किसी भी प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों या सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना पूरी तरह निंदनीय है।

पूनियाँ ने कहा, “अभिव्यक्ति की आजादी संविधान देता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। देश की सुरक्षा पहले है, देश की स्थिरता सबसे पहले है। उपद्रवियों द्वारा मीडिया पर हमला हो, सुरक्षाबलों पर हमला हो या सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश—यह देश में अस्थिरता पैदा करने जैसा है। ऐसे आचरण को जनता भी देख रही है और लोकतंत्र में इसका उचित मूल्यांकन होगा।”