इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के सीनियर नेता नए राष्ट्रीय सचिवों को पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और राजनीतिक रणनीतियों का पाठ पढ़ाएंगे। खास बात यह है कि हाल ही में नियुक्त किए गए 81 राष्ट्रीय सचिवों को अलग-अलग राज्यों में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में इस ट्रेनिंग कैंप के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज कर दी है।

जयपुर में कांग्रेस का एक ऐसा जमावड़ा होने जा रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता जुटेंगे। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय सचिवों को संगठन की बारीकियां और सियासत के दांव-पेच सिखाने के लिए 10 दिन का विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत 30 नवंबर को होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कैंप का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन के मौके पर 9 दिसंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जयपुर पहुंचेंगे। दोनों नेताओं का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है।

इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के सीनियर नेता नए राष्ट्रीय सचिवों को पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और राजनीतिक रणनीतियों का पाठ पढ़ाएंगे। खास बात यह है कि हाल ही में नियुक्त किए गए 81 राष्ट्रीय सचिवों को अलग-अलग राज्यों में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में राज्यों में संगठन की कमान संभालने से पहले इन नेताओं को पार्टी की कार्यशैली और रणनीति से रूबरू कराया जाएगा।

बाड़ा पदमपुरा में जुटेंगे देशभर के नए राष्ट्रीय सचिव जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में इस ट्रेनिंग कैंप के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 25 नवंबर को जयपुर आएंगे। वे यहां कैंप स्थल का निरीक्षण करने के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।

बाड़ा पदमपुरा कांग्रेस के लिए पहले भी बड़े संगठनात्मक आयोजनों का केंद्र रहा है। यहां साल 2003 में कांग्रेस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ था। उस दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इसके अलावा यहां प्रदेश स्तर के कई ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा यहां देखने को मिलेगा।

10 दिन तक चलेगी क्लास, संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक की ट्रेनिंग कांग्रेस का यह ट्रेनिंग कैंप केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि नए राष्ट्रीय सचिवों को संगठन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करने की कवायद है। इसमें पार्टी के दिग्गज नेता उन्हें बताएंगे कि राज्यों में संगठन को कैसे मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल कैसे बनाना है और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी की रणनीति कैसे तैयार करनी है।

कैंप में कांग्रेस के पक्ष में सियासी नैरेटिव तैयार करने, जनता के बीच पार्टी की बात प्रभावी तरीके से पहुंचाने और विपक्ष की भूमिका निभाने जैसे मुद्दों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी की कोशिश है कि नए राष्ट्रीय सचिव अपने-अपने राज्यों में जिम्मेदारी संभालने के दौरान संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर प्रभावी भूमिका निभा सकें।

कांग्रेस में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिलने के बाद इस तरह का प्रशिक्षण देने का प्रयोग अहम माना जा रहा है। पार्टी की ट्रेनिंग सेल पहले भी अलग-अलग स्तर पर नेताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती रही है। इससे पहले माउंट आबू में भी ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था। इन शिविरों में चुनिंदा नेताओं को ही शामिल किया जाता है और बाहरी नेताओं की एंट्री नहीं होती।

81 सचिवों में राजस्थान के भी 6 चेहरे कांग्रेस ने 19 नवंबर को 81 नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की थी। इन सभी को अलग-अलग राज्यों में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सूची में राजस्थान के भी छह नेताओं को जगह मिली है।

राजस्थान से राष्ट्रीय सचिव बनाए गए नेताओं में हेम सिंह शेखावत, रेहाना रियाज, धीरज गुर्जर, डूंगरराम गेदर, दानिश अबरार और जगदीश जांगिड़ शामिल हैं। ऐसे में जयपुर में होने वाला यह ट्रेनिंग कैंप राजस्थान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगा।