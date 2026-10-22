कानून नहीं समझते तो मैं क्या बुद्धि दूं; राहुल गांधी की बुद्धि पर BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का तंज

रितु बराला मामले में जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि मामले में दिल्ली में पहले ही केस दर्ज हो चुका है और उसकी जांच चल रही है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के निर्देश पर राजस्थान में कांग्रेस के नेता बिना विवेक के धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं

राजस्थान में एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी पारा चढ़ा दिया है। रितु बराला के समर्थन में कांग्रेस ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में करीब 40 घंटे तक धरना दिया। धरना खत्म हुआ तो सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीधे राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाते हुए ऐसा तंज कसा कि मामला और गरमा गया। उन्होंने कहा, **'मुझे तो आश्चर्य होता है कांग्रेस और राहुल गांधी की बुद्धि पर। अगर वे कानून नहीं समझते हैं, तो मैं उन्हें क्या बुद्धि दूं।

राठौड़ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब रितु बराला के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार पुलिस पर दबाव बना रही थी। अब धरना खत्म होने के बाद भी इस मुद्दे पर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है।

राहुल गांधी पर सीधा वार, कानून की समझ पर उठाए सवाल रितु बराला मामले में जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि मामले में दिल्ली में पहले ही केस दर्ज हो चुका है और उसकी जांच चल रही है। ऐसे में एफआईआर उसी क्षेत्र में दर्ज होनी चाहिए, जहां मामला कानून के मुताबिक बनता है।

राठौड़ ने कांग्रेस के जयपुर में एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े रहने को कानून की जानकारी की कमी बताया। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए उनकी बुद्धि पर तंज कस दिया। उनके बयान ने साफ कर दिया कि रितु बराला का मामला अब सिर्फ एफआईआर की मांग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है।

कांग्रेस का धरना 'पॉलिटिकल नाटक', राठौड़ ने लगाए आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के निर्देश पर राजस्थान में कांग्रेस के नेता बिना विवेक के धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में त्योहारों का सीजन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे मुद्दे पर धरने पर बैठे हैं, जिसे लेकर उनके मुताबिक कानूनी स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन को माहौल खराब करने का प्रयास भी बताया।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से साफ है कि पार्टी इस मामले में कांग्रेस की मांगों को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग जारी है।

40 घंटे तक चला धरना, फिर पुलिस कमिश्नर से बातचीत रितु बराला के मामले में जयपुर के मोती डूंगरी पुलिस थाने में जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नरेट में धरना शुरू किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

कांग्रेस की मांग थी कि मामले में जयपुर में भी जीरो एफआईआर दर्ज की जाए। इसी मांग को लेकर पार्टी के नेता करीब दो दिन तक धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत का इंतजार किया जाता रहा।

आखिरकार करीब 40 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर बातचीत की। वार्ता में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त करने का फैसला किया। हालांकि, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया।