राहुल गांधी बच्चा बुद्धि हैं…मेलोडी टॉफी विवाद में BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को भाजपा मुख्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें “बच्चा बुद्धि” बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को भाजपा मुख्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें “बच्चा बुद्धि” बताया और कहा कि उनका बयान कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को और कमजोर करने वाला है।

राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग-अलग देशों का दौरा कर भारत की विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को समर्थन दिला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ध्यान केवल “टॉफी” जैसे मुद्दे पर गया। उन्होंने कहा कि यह उनकी राजनीतिक समझ और प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

‘दुनिया की राजनीति नहीं दिखी, सिर्फ टॉफी दिखी’ मदन राठौड़ ने कहा कि भारत की विदेश नीति, वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति और प्रधानमंत्री के दौरे के रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी ने केवल कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बच्चा जब जिद करता है तो टॉफी के लिए करता है और राहुल गांधी की टिप्पणी उसी मानसिकता को दर्शाती है।

राठौड़ ने कहा कि ऐसे बयान राष्ट्रीय राजनीति में गंभीर विमर्श की जगह हल्की टिप्पणी को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रीय मुद्दों पर रचनात्मक भूमिका निभाने में विफल रहा है।

‘राहुल गांधी कांग्रेस की कब्र खोद रहे’ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि यह पार्टी की राजनीतिक जमीन को और कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन उस समय पार्टी को राजनीतिक कारणों से जारी रखा गया।

राठौड़ ने दावा किया कि जो काम उस समय नहीं हुआ, वह अब राहुल गांधी के नेतृत्व में होता दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है, जिससे उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।

‘संविधान की बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक भावना नहीं निभाते’ राठौड़ ने राहुल गांधी पर संविधान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों पर संविधान की किताब लेकर चलते हैं और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को “आपके प्रधानमंत्री” कहकर संबोधित करना संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और राजनीतिक मतभेद के बावजूद उस पद का सम्मान किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की पूर्व टिप्पणियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए हल्के शब्दों का इस्तेमाल अनुचित है।

‘वाजपेयी ने विदेश में कभी देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया’ मदन राठौड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने विदेश में भारत सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं की। राठौड़ ने कहा कि जब विदेश दौरे के दौरान वाजपेयी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे गए, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देश के प्रधानमंत्री पर विदेश में टिप्पणी नहीं करेंगे।

NEET पेपर लीक पर कांग्रेस पर साधा निशाना राठौड़ ने नीट पेपर लीक मामले पर भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले से भाजपा का कोई संबंध नहीं है और कांग्रेस बिना तथ्य समझे राजनीतिक विरोध कर रही है।